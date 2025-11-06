Ca hiến thận 'có một không hai' của cụ ông 80 tuổi cho con trai

Trung QuốcVượt qua rào cản tuổi tác, bệnh nền phức tạp và bất đồng nhóm máu, cụ ông 80 tuổi hiến thận thành công, giành lại sự sống cho con trai 48 tuổi đang suy thận giai đoạn cuối.

Hôm 5/11, Changsha Evening News cho biết ca phẫu thuật diễn ra ngày 17/9 tại Bệnh viện Tương Nhã, thuộc Đại học Trung Nam ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Cuối tháng 9, cả hai cha con ông Trịnh đều đã bình phục và được xuất viện.

Ông Trịnh, 48 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng urê huyết vào năm 2023 do tăng huyết áp lâu năm, phải chạy thận nhân tạo định kỳ. Việc lọc máu ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống khiến ông mong muốn được ghép thận.

Biết nguyện vọng của con, người cha 80 tuổi đã quyết định hiến một quả thận dù sức khỏe không đảm bảo. Ông có tiền sử tăng huyết áp gần 10 năm, từng phẫu thuật cột sống cổ, bị phình động mạch chủ bụng và phải ngồi xe lăn. Thách thức lớn nhất là hai cha con không cùng nhóm máu: cha nhóm A, con nhóm O.

Bác sĩ Đinh Tương, Phó trưởng khoa Trung tâm Cấy ghép Tạng, cho biết đây là người hiến thận sống lớn tuổi nhất bệnh viện từng tiếp nhận. Đội ngũ y bác sĩ đã mất gần một năm chuẩn bị cho ca ghép "bất khả thi" này.

Ban đầu, các bác sĩ nhận định có thể kiểm soát huyết áp và tình trạng phình mạch của cụ ông chưa cần can thiệp. Tuy nhiên, sau khi hội đồng y đức thông qua ca hiến tạng vào tháng 5, một khó khăn mới phát sinh. Túi phình động mạch chủ bụng và động mạch chậu của cụ ông đã tăng kích thước, buộc phải phẫu thuật đặt stent ngay để tránh nguy cơ vỡ.

"Sau bao trắc trở, chúng tôi tưởng họ sẽ từ bỏ nhưng ý chí của cụ ông rất mạnh mẽ", bác sĩ Đinh Tương kể.

Ông Trịnh hồi sinh cuộc sống mới nhờ được cha hiến thận. Ảnh: Guancha

Đầu tháng 9, hai cha con trở lại bệnh viện. Kết quả đánh giá cho thấy cụ ông phục hồi tốt sau ca phẫu thuật stent, chức năng thận vẫn đạt yêu cầu hiến tặng. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành "liệu pháp giải mẫn cảm" cho người con. Đây là quy trình chuẩn gồm trao đổi huyết tương và dùng thuốc để loại bỏ kháng thể nhóm máu, ngăn chặn nguy cơ thải ghép cấp tính.

Ca phẫu thuật dị ghép kéo dài ba giờ đã diễn ra suôn sẻ. Quả thận của người cha lập tức hoạt động, tiết ra nước tiểu trong cơ thể con trai ngay sau khi được thông máu. Sau mổ, ông Trịnh hồi phục nhanh, chỉ số creatinine giảm mạnh và không cần chạy thận nữa. Người cha 80 tuổi cũng bình phục tốt, không gặp biến chứng.

Giáo sư Hà Chí Quân, Giám đốc Trung tâm Cấy ghép Tạng, cho biết ca phẫu thuật đã lập kỷ lục mới cho bệnh viện. "Chúng tôi đã chứng minh rằng với đánh giá khoa học nghiêm ngặt và điều trị cá thể hóa chính xác, ghép thận vẫn có thể thành công ngay cả trong các tình huống phức tạp", giáo sư nói. Ông cũng xem đây là "hành động bất đắc dĩ" do tình trạng khan hiếm tạng hiện nay.

Theo thống kê, mỗi năm thế giới có 2 triệu người cần ghép tạng nhưng chưa đến 10% nhu cầu được đáp ứng. Tại Trung Quốc, khoảng 300.000 bệnh nhân đang chờ ghép thận, trong khi tỷ lệ cung cầu là 1/30. Bác sĩ Đinh Tương nhấn mạnh việc khám phá cách sử dụng an toàn tạng từ người hiến lớn tuổi là một hướng đi quan trọng để mở rộng nguồn tạng, bởi "tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối".

Bình Minh (Theo Changsha Evening News, Guancha, Sina)