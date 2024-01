Cá heo mũi chai tìm cách giết lợn biển non

BelizeCác nhà nghiên cứu vẫn chưa biết chính xác nguyên nhân cá heo mũi chai tìm cách quấy rối, húc và cắn chết lợn biển Antillean non.

Cá heo mũi chai tấn công một con lợn biển non. Ảnh: PLOS One

Cá heo đang tấn công những con lợn biển non và hành vi thù địch này có thể xảy ra thường xuyên. Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí PLOS One, các nhà khoa học ghi nhận 10 tương tác dữ dằn của cá heo mũi chai (Tursiops truncatus) đối với lợn biển Antillean non (Trichechus manatus manatus). Chúng thường nhắm vào con non mồ côi cũng như cá thể bơi cùng mẹ. Những cuộc tấn công xảy ra gần Belize trong thời gian 21 năm, từ năm 1999 đến 2000. Đa số trường hợp tập trung vào khoảng năm 2015 - 2020, Live Science hôm 22/1 đưa tin.

"Cá heo không ăn thịt lợn biển và lý do chúng hành động như vậy với loài khác vẫn chưa rõ", trưởng nhóm nghiên cứu Eric Angel Ramos, nhà khoa học ở Tổ chức Tự nhiên và Bền vững Quốc tế (FINS) chuyên về bảo tồn, cho biết. "Nhiều khả năng chúng khá tò mò khi bắt gặp lợn biển. Do cá heo thường tỏ ra hung dữ với nhau, chúng cũng thể hiện hành vi này với loài khác như lợn biển.

Nhóm nghiên cứu quan sát cá heo cố gắng tách lợn biển non ra khỏi mẹ chúng và quấy rối, húc và cắn chúng. Trong mỗi trường hợp, cá heo đều chủ động tương tác. Các nhà nghiên cứu tin rằng cuộc tấn công của chúng có chủ ý. Ramos và cộng sự còn tìm thấy vết răng khớp với răng cá heo trên những con non mồ côi khi kiểm tra sức khỏe ở một trung tâm phục hồi, cung cấp thêm bằng chứng về hành vi tấn công thô bạo.

Dù các nhà khoa học chưa hiểu đầy đủ điều gì đang xảy, cá heo cũng thể hiện hành vi tương tự với con non của chúng và loài khác. Trước đây, giới nghiên cứu từng ghi nhận cá heo cắn đồng loại, tấn công và giết cá heo cảng (Phocoena phocoena).

Cá heo có thể hành động dữ dằn với lợn biển và động vật biển khác do coi chúng là đối thủ cạnh tranh thức ăn, lãnh thổ hoặc tài nguyên. Nếu hệ sinh thái của những loài vật xuống cấp do biến đổi khí hậu và hoạt động của con người, có khả năng môi trường sống của chúng sẽ trùng lặp nhiều hơn, dẫn tới hành vi đối địch gia tăng.

Cá heo mũi chai là loài vật thông minh. Chúng có bộ não lớn và nhiều cảm xúc phức tạp như đau buồn. Hành vi tương tác giữa cá heo và lợn biển diễn ra nhiều năm và phổ biến hơn so với suy đoán của các nhà khoa học, đe dọa sự sinh tồn của loài vật. Lợn biển Antillean đang bị đe dọa trên khắp phạm vi phân bố của chúng. Phân loài lợn biển Tây Ấn này sống trong môi trường nước ngọt, nước lợ và nước biển từ đông nam Texas tới đông bắc Brazil. Thậm chí quanh Belize, chúng cũng bị ảnh hưởng bởi nguy cơ va chạm tàu thuyền.

An Khang (Theo Live Science)