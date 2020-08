MauritiusDù sắp chết, cá heo mẹ không ngừng nâng đỡ để con non không bị chìm giữa đám dầu loang bao phủ mặt biển.

Cá heo mẹ tìm cách bảo vệ con giữa vùng biển tràn dầu Cá heo mẹ luôn túc trực bên cạnh để bảo vệ con. Video: Reuters.

Yasfeer Heenaye, ngư dân 31 tuổi, bắt gặp cá heo non bơi lật nghiêng về một bên và trôi nổi trên mặt nước hôm 28/8. Ở bên cạnh, cá heo mẹ liên tục tìm cách nâng đầu con lên phía trên những cơn sóng đầy dầu ở đầm phá ven biển Mauritius, nơi các nhà bảo vệ môi trường đang yêu cầu điều tra cái chết của hàng chục con cá heo sau vụ tràn dầu.

Ít nhất 40 con cá heo chết ở vùng biển Mauritius, trong đó có 38 con dạt vào bờ, sau khi tàu chở dầu của Nhật bị mắc cạn vào tháng 7/2020 và dầu tràn ra từ vết nứt trên thân tàu. Con số thực tế có thể cao hơn. Heenaye cho biết anh nhìn thấy gần 200 con cá heo bên trong rạn đá, khoảng 25 - 30 con trong số đó đã chết.

"Một số con bị thương trong khi những con khác nôi nổi", Heenaye nói. "Các ngư dân tìm cách lùa cá heo từ đầm phá ra biển khơi. Bên trong rạn đá có nhiều dầu loang trên mặt nước. Nếu ở lại đó, tất cả chúng có thể chết. Nhưng nếu bơi ra ngoài, chúng sẽ có cơ may sống sót. Chúng tôi đang tìm cách lùa cá heo ra như phát ra tiếng động từ thuyền".

Theo Heenaye, cá heo non có vẻ rất mệt mỏi và bơi lội khó khăn. Nhưng cá heo mẹ luôn bơi bên cạnh. Nó không chịu bỏ lại con non để bơi cùng cả đàn. Nó luôn tìm cách bảo vệ con và đẩy cá heo non trở lại đàn. Cuối cùng, cá heo non đuối sức và chết trước mặt mẹ nó. Không lâu sau đó, cá heo mẹ cũng bị co giật và chết theo con.

Cá heo sống thành từng đàn, thường có khoảng chục cá thể sinh sống cùng nhau. Mỗi lần sinh sản, cá heo chỉ đẻ một con và thời gian mang thai khoảng 12 tháng. Sau khi sinh con, cá heo sẽ cho con bú qua núm vú, chúng sẽ nuôi con trong vòng 11 tháng rồi mới tách con.

