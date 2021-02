AustraliaCá heo mẹ mang xác con non chết lưu bên mình, đặt trên mõm để ngăn động vật ăn xác thối tới gần.

Cá heo mẹ không chịu bỏ xác con non Cá heo mẹ thể hiện sự đau buồn vì mất con. Video: Alan Simm.

Con cá voi mẹ tên Cracker sống ở Trung tâm phát hiện cá heo tại Bunbury, bang Tây Australia. Tình nguyện viên Alan Simm, người ghi hình thước phim, được nhờ nhận dạng cá heo mẹ. Trong video, Cracker lặn tới gần xác con non nhỏ bé, mang lên mặt nước và đặt xác con nằm cân bằng trên mõm trước khi lặn xuống lần nữa.

Trung tâm phát hiện cá heo thông báo sự chào đời của ít nhất 5 con cá heo non mới tại vùng biển Bunbury trên Facebook hôm 17/2. Họ cũng chia sẻ một con cá heo mẹ đang đau buồn trước cái chết của con non. Trong quá trình bày tỏ sự tiếc thương, cá heo mẹ thường mang xác con trên mõm trong vài ngày. Khi thấy có người hoặc vật khác tới gần, nó sẽ đẩy xác con xuống dưới nước để bảo vệ.

Trung tâm cũng yêu cầu cộng đồng không làm phiền cá heo mẹ và giữ khoảng cách nếu trông thấy chúng. Theo Jan Tierney, quản lý bảo tồn ở Trung tâm phát hiện cá heo, Cracker đã sinh 4 con non ở vùng biển Bunbury waters. Con non đầu tiên tên Cookie và con non tiếp theo là Anzac, sau đó là một con non bị mắc vào lưới đánh cá khi một năm tuổi và cuối cùng là con non chết lưu gần đây. Tierney chia sẻ hành vi của Cracker trong video là biểu hiện tự nhiên của cá heo mũi chai. Nếu vùng biển ven bờ lặng sóng, nó sẽ mang xác con bơi xung quanh, đẩy lên mặt nước và sau đó lại lặn xuống để giấu đi.

Trung tâm phát hiện cá heo xác nhận Cracker đã trở về đàn ở Bunbury. Năm ngoái, trung tâm có 13 con cá heo non và không có trường hợp thai lưu nào.

An Khang (Theo Mail)