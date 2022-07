Cá đuối gần 200 kg nhảy lên thuyền sinh con

MỹCon cá đuối dài hơn 2 mét sinh liền 4 con non do căng thẳng sau khi nhảy lên một chiếc thuyền ngoài khơi bang Alabama.

Cá đuối mẹ nhảy lên thuyền. Ảnh: April Jones

April Jones và các thành viên trong gia đình đang tham gia sự kiện câu cá Deep Sea Fishing Rodeo ở Alabama hôm 16/7 thì một con cá đuối khổng lồ nhảy lên phía sau thuyền của họ. Jones suy đoán con cá lao lên thuyền do bị cá mút trắng bám vào bụng. Họ ước tính con cá đuối dài hơn 2,1 m khi trải căng, theo Mail.

Sau một hồi hoảng hốt, gia đình Jones gọi điện cho nhà chức trách và cố gắng xử lý tình huống. Con cá đuối khiến trọng lượng thuyền tăng lên và nước tràn vào phía sau thuyền. Mọi người cố gắng đưa con cá nặng hơn 180 kg trở về biển nhưng không thành công. Vì vậy, họ quyết định trở lại bờ và tìm cách giúp con vật sống sót. Tình huống thay đổi bất ngờ khi cá đuối mẹ sinh liền 4 con non. Tuy nhiên, đàn cá đuối non không sống được do chào đời trong điều kiện căng thẳng.

Đàn cá đuối non chào đời trên thuyền. Ảnh: April Jones

Phòng thí nghiệm biển đảo Dauphin cho biết, nếu cá đuối đại bàng gặp tình huống căng thẳng, chúng sẽ sinh con. "Việc động vật hoang dã đẻ con non khi cảm thấy bị đe dọa không hiếm gặp", Brian Jones, quản lý phòng thí nghiệm, chia sẻ. "Đây chắc chắn là một cách thích nghi để chúng sinh sản và di truyền gene trong quần thể". Những con cá đuối non được quyên tặng cho phòng thí nghiệm biển đảo Dauphin nhằm mục đích giáo dục.

Cá đuối đại bàng không phải loài nguy cấp nhưng sắp bị đe dọa. Giống như cá đuối ó, chúng có xu hướng sống ở biển rộng thay vì đáy biển. So với những loài cá đuối khác, chúng có hình chữ nhật lệch với phần đuôi khá dài. Cá đuối đại bàng đốm là một trong những loài cá đuối đẹp nhất trên thế giới.

An Khang (Theo Mail)