Cả đoàn xe bị vượt đèn đỏ vì đèn xanh chỉ 3 giây

TP HCMĐèn xanh chỉ kéo dài khoảng 3 giây tại giao lộ khiến nhiều tài xế bất ngờ, vô tình vượt đèn đỏ vì không để ý.

Tình huống giao thông: Chiều 31/10 tại giao lộ 3 Tháng 2 và Lý Thường Kiệt ( Phường Diên Hồng), xe gắn camera hành trình chờ đèn đỏ. Khi đèn chuyển qua xanh, tài xế cho xe di chuyển, nhưng đèn bất ngờ chuyển về đỏ chỉ sau khoảng 3 giây. Việc này khiến tài xế bất ngờ không để ý và vô tình vượt đèn đỏ, một số xe máy chờ đèn ở phía trước cũng bị rơi vào tình huống này.

Kỹ năng lái xe: Các tài xế cần quan sát kỹ đèn giao thông khi đi giao lộ. Theo Nghị định 168/2024, hành vi vượt đèn vàng hoặc đỏ sẽ bị phạt 4-6 triệu đồng với xe máy, và 18-20 triệu đồng với ôtô, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Quy chuẩn 41/2024/BGTVT (hiệu lực từ 1/1/2025), thời gian đèn xanh tối thiểu cho một hướng giao thông ít nhất là 15 giây. Điều này có nghĩa đèn xanh trong tình huống trên chưa đáp ứng thời gian tối thiểu của quy chuẩn.

