Ca đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm ở Đồng Nai

Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom ghi nhận người đàn ông 33 tuổi làm nghề buôn bán tự do ở chợ nhiễm virus đậu mùa khỉ, là ca đầu tiên trong năm nay ở Đồng Nai.

Ngày 10/12, các nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đang khoanh vùng theo dõi dịch tễ với người này. Điều tra dịch tễ cho thấy người này làm nghề buôn bán ở chợ truyền thống tại xã Trảng Bom, ngày 24/11 khởi phát triệu chứng nổi các vết loét ở vùng cổ, mông, bụng. Người này sốt trong hai ngày liền nên đến Bệnh viện Da liễu TP HCM khám, xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ.

Người này cho hay từ ngày 3 đến 24/11 không đi khỏi địa phương, không tiếp xúc với người nước ngoài, không có bạn tình. Ông sống chung nhà với gia đình chị gái và tiếp xúc gần với ba người thân trong nhà. Ba người này hiện đều không có dấu hiệu bệnh.

Sau thời gian điều trị, đến nay các vết loét, viêm nhiễm đã ổn định, miệng vết thương đã khô, bệnh nhân sinh hoạt bình thường trở lại.

Sở Y tế Đồng Nai đang tăng cường các hoạt động giám sát cộng đồng, theo dõi sức khỏe những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, truyền thông về bệnh và khuyến cáo phòng chống đậu mùa khỉ.

Như vậy, đây là ca đậu mùa khỉ được ghi nhận đầu tiên trong năm tại Đồng Nai, cũng là ca đầu tiên trong năm ở cả nước.

Những năm qua Đồng Nai là một trong những địa phương ghi nhận có ca đậu mùa khỉ. Các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh là phát ban có bóng nước cấp tính không rõ nguyên nhân và có một hoặc nhiều dấu hiệu gồm sốt trên 38 độ C, nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau đầu, đau cơ, đau lưng, suy nhược. Thời gian ủ bệnh 5-21 ngày.

Hiện Việt Nam chưa có vaccine và thuốc đặc trị cho đậu mùa khỉ, chỉ có vaccine bệnh đậu mùa.

Phước Tuấn