Ca cúm tăng nhanh, người dân chủ động tiêm phòng sớm

Nhu cầu tiêm vaccine cúm tại một số hệ thống tiêm chủng tăng cao khi bệnh viện ghi nhận nhiều ca mắc, chủ yếu ở trẻ em và người cao tuổi.

Vài tuần qua, các bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện do cúm tăng, đa số là trẻ nhỏ, người cao tuổi và nhóm có bệnh nền. Tại trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cúm A và các bệnh do virus đường hô hấp tăng đột biến, với 80% bệnh nhi nhập viện vì cúm A.

Theo bác sĩ Lê Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm, các bệnh lây qua đường hô hấp, phổ biến nhất là cúm A và virus hợp bào hô hấp (RSV), đang chiếm tỷ lệ cao trong số trẻ đến khám. Khoảng 1-3% ca khám phải nhập viện, trong đó nhiều trẻ cần chăm sóc đặc biệt.

Đơn cử bệnh nhi 10 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốt 39,5 độ C, ho nhiều, nôn trên 10 lần mỗi ngày, mệt lả, không ăn uống được. Bé cũng đau mỏi xương khớp, ê ẩm toàn thân, đau đầu - dấu hiệu phổ biến khi nhiễm cúm A.

Kết quả xét nghiệm xác định trẻ dương tính với cúm A. Bố mẹ bé nói dự định tiêm vaccine cúm cho con nhưng chưa kịp thực hiện thì trẻ mắc bệnh. Trong lớp bé, gần nửa số học sinh phải nghỉ học vì sốt, ho, sổ mũi, nhiều trẻ phải nhập viện do cúm A.

Người dân tiêm vaccine cúm tại Long Châu. Ảnh: LC

Theo các bác sĩ, virus cúm lây chủ yếu qua giọt bắn và tiếp xúc gần. Mật độ đi lại, học tập, làm việc đông đúc khiến tốc độ lây lan nhanh hơn, nhất là thời điểm giao mùa, độ ẩm cao. Người khỏe mạnh vẫn có thể mắc, trở thành nguồn lây trong gia đình lẫn cộng đồng. Một người nhiễm cúm có thể lây cho hơn 5 người xung quanh.

Virus cúm thay đổi hàng năm, dẫn đến khả năng miễn dịch từ mùa trước không còn phù hợp. Người chưa tiêm vaccine hoặc chủ quan trong phòng bệnh dễ gặp biến chứng như viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Triệu chứng cúm thường giống cảm lạnh, chủ yếu sốt, ho, sổ mũi, nhức mỏi và đau đầu. Tuy nhiên, virus cúm, nhất là chủng A, B, lây lan nhanh, có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh nền. Một số trường hợp bệnh tiến triển rất nhanh sau 24-48 giờ, dẫn đến viêm phổi, bội nhiễm vi khuẩn, suy hô hấp cấp, thậm chí tử vong.

Trước xu hướng số ca cúm tăng trở lại trong ba tháng gần đây, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thay đổi về độc lực của các chủng virus cúm mùa. Tuy nhiên, dữ liệu giám sát mới nhất mùa cúm 2025-2026 cho thấy hoạt động của virus cúm đang gia tăng toàn cầu. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 132.000 ca cúm mùa. Các chủng cúm lưu hành chủ yếu là A/H1N1, A/H3N2, B.

Mùa này nhiệt độ thay đổi thất thường, thời tiết hanh khô cùng loạt hoạt động cuối năm tạo điều kiện cho virus đường hô hấp phát triển, lây lan (có cúm A, B), ảnh hưởng trẻ em lẫn người cao tuổi. Các gia đình nên tiêm vaccine cúm mùa, kết hợp giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, tránh nơi đông người. Nhóm cần lưu tâm hơn nữa là người già, trẻ em, nhóm có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch vì dễ biến chứng nặng khi mắc cúm.

Nhiều tài liệu y khoa trên WHO chỉ ra vaccine cúm giúp hệ miễn dịch tạo kháng thể nhận diện và vô hiệu hóa virus khi xâm nhập. Do virus cúm thay đổi chủng hàng năm nên vaccine có hiệu lực bảo vệ trong 9-12 tháng. Ảnh: LC

Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới, dịch cúm có thể xảy ra quanh năm, thường gặp nhiều vào các tháng 4, 10. Năm nay, số ca mắc tháng 11 tăng hơn tháng 10 khoảng 20%. Người dân nên sớm tiêm vaccine cúm và tiêm nhắc lại hàng năm để bảo vệ tối ưu.

Hiện vaccine cúm là một trong những loại được người dân quan tâm, chủng ngừa nhiều nhất ở hệ thống 2.400 nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. "Từ đầu tháng 9 đến nay, hàng chục nghìn gia đình đưa người thân đi tiêm phòng cúm và số người tiêm tăng mạnh từ đầu tháng 11", đại diện đơn vị cho hay.

Đông Vệ