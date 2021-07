Ca Covid-19 tăng trên toàn nước Mỹ

Số ca nhiễm đang tăng tại toàn bộ 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington, gấp gần ba lần so với hai tuần trước khi biến chủng Delta lây lan nhanh chóng.

Mỹ báo cáo trung bình khoảng 43.700 ca nhiễm mới mỗi ngày trong tuần qua, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh trong đại dịch, nhưng tăng 65% so với 7 ngày trước đó và gấp gần ba lần hai tuần trước đó, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins. Ca nhiễm đạt mức thấp nhất hồi cuối tháng 6, trước khi bắt đầu tăng trở lại do chiến dịch tiêm chủng chững lại và biến chủng Delta lây lan khắp nước.

Tỷ lệ tiêm chủng đạt đỉnh hồi tháng 4 với hơn ba triệu mũi được tiêm mỗi ngày, nhưng đã giảm đáng kể những tháng gần đây, xuống còn 530.000 mũi/ngày, theo số liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) tổng hợp.

Các bang Louisiana, Arkansas, Missouri, Florida và Nevada đang báo cáo mức trung bình ca nhiễm hàng ngày trên đầu người cao nhất trong tuần qua, gấp đôi tỷ lệ toàn quốc. Các bang này cũng ghi nhận tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn toàn quốc, trong đó Louisiana là nơi thấp nhất, nơi 47,7% dân số đủ điều kiện từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một mũi hoặc hơn, so với mức trung bình 65,9% của cả nước.

Người dân đi qua biển quảng cáo tiêm phòng Covid-19 tại một trung tâm y tế ở New York, Mỹ hôm 22/7. Ảnh: AFP.

Số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tăng 32% so với một tuần trước. Ca tử vong hàng ngày tăng nhẹ nhưng không nhiều như ca nhiễm và nhập viện. 89% người cao tuổi, đối tượng dễ bị tổn thương nhất, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

"Tỷ lệ tử vong không tăng vì chúng tôi đã tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm nguy cơ cao nhất, đặc biệt là những người trên 65 tuổi và người trong viện dưỡng lão", tiến sĩ Peter Chin-Hong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Trong một số trường hợp, tỷ lệ tử vong thường tăng chậm hơn tỷ lệ nhiễm, nhưng tôi đoán tỷ lệ tử vong sẽ không thay đổi".

97% ca nhập viện và 99,5% ca tử vong xảy ra ở những người không được tiêm chủng, Tổng y sĩ Vivek Murthy nói tại cuộc họp ở Nhà Trắng hôm 22/7.

Tổng thống Joe Biden và Giám đốc CDC Rochelle Walensky đều gọi tình trạng bùng phát hiện nay là "đại dịch của những người chưa được tiêm chủng".

Giới chức Mỹ đang kêu gọi người dân tiêm vaccine phòng ngừa biến chủng Delta. Mỹ đặt mục tiêu tiêm ít nhất một mũi vaccine cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên vào ngày 4/7, song tỷ lệ này hiện là 68,6%.

Các biến chủng rất dễ lây, chủ yếu là do người bị nhiễm chủng Delta có thể mang lượng virus cao gấp 1.000 lần trong khoang mũi so với những người bị nhiễm chủng gốc, theo dữ liệu mới.

"Biến chủng Delta mạnh hơn và dễ lây lan hơn so với các chủng trước đây. Đây là một trong những loại virus lây truyền qua đường hô hấp mạnh nhất mà chúng tôi từng thấy", Walensky nói.

Giới chức địa phương trên khắp đất nước đang kêu gọi người Mỹ tiếp tục đeo khẩu trang trong môi trường kín. Một số hạt ở California và Nevada hiện khuyến cáo tất cả người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, dù đã tiêm phòng hay chưa. Lãnh đạo ở ít nhất ba bang khác đã khôi phục quy định về khẩu trang, khuyến nghị đeo khẩu trang hoặc cảnh báo tái áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt, bất chấp hướng dẫn của CDC rằng người được tiêm chủng đầy đủ không phải tuân theo các quy định đó.

"Cách dễ nhất, tốt nhất và hiệu quả nhất mà chúng ta có thể làm để ngăn chặn biến chủng mới xuất hiện cũng như tiêu diệt biến chủng Delta là tiêm chủng cho tất cả mọi người", tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế Nhà Trắng, cho biết trong cuộc phỏng vấn hôm 21/7.

Huyền Lê (Theo CNBC)