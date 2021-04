Ca Covid-19 tăng kỷ lục, Campuchia mở kho lương

Campuchia ngày thứ hai liên tiếp ghi nhận hơn 600 ca nCoV mới, trong khi giới chức thông báo phân phát hơn trăm tấn gạo cho người dân Phnom Penh.

Campuchia ngày 19/4 ghi nhận 624 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 7.013, trong đó 45 người đã tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp quốc gia này ghi nhận hơn 600 ca nhiễm mới một ngày.

Mối quan tâm lớn nhất của giới chức địa phương là nguy cơ số ca nhiễm mới hàng ngày gây quá tải cơ sở điều trị và cách ly hiện có, cũng như vượt quá khả năng chuẩn bị cơ sở điều trị bổ sung được trưng dụng từ các tòa nhà tư nhân lớn, như trung tâm tiệc cưới.

Trong khi đó, chính quyền thủ đô Phnom Penh cũng quyết định mở kho lương để hỗ trợ người dân trong thời gian phong tỏa.

"Khoảng 140 tấn gạo được chuyển tới tất cả 14 quận trong ngày 19/4. Sau đó, các trưởng quận có thể phân phát cho những người thiếu lương thực", Thống đốc Phnom Penh Khuong Sreng cho biết, đồng thời chỉ đạo các giới chức địa phương theo dõi sát sao những trường hợp kêu gọi trợ giúp.

Một người dân xin trợ cấp lương thực thông qua ứng dụng Telegram ở Phnom Penh trong thời gian phong tỏa. Ảnh: Khmer Times.

Chính quyền thủ đô lập một nhóm trên ứng dụng Telegram để cung cấp phương thức liên lạc cho những người muốn liên hệ với giới chức xin trợ cấp thực phẩm. Ủy ban Điều hành Quản lý và Chỉ đạo thực hiện phong tỏa ở Phnom Penh thông báo những người thiếu lương thực có thể sử dụng nhóm Urgent Need for Necessary Food Aid trên Telegram cho mục đích này.

Ủy ban cũng yêu cầu người dân cung cấp chi tiết số thành viên gia đình, gia cảnh, nghề nghiệp và địa chỉ kèm theo số điện thoại để nhận gạo trợ cấp.

Các nhà tài trợ tư nhân cũng đã quyên góp hàng triệu USD để giúp chính phủ đối phó đợt bùng phát Covid-19 này. Thủ tướng Hun Sen tuần trước cảnh báo ca Covid-19 tăng khiến Campuchia "bên bờ vực sinh tử", đồng thời áp lệnh phong tỏa với hơn hai triệu người ở Phnom Penh và thị xã lân cận TaKhmao.

