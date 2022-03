Ca Covid-19 tăng, bệnh viện Anh nguy cơ tê liệt

Ca Covid-19 nhập viện tăng ở Anh, khiến các bệnh nhân khác bị nhiễm, thiếu nhân viên y tế và phẫu thuật bị hoãn.

Những tuần gần đây, ca Covid-19 ở Anh tăng, kéo theo số ca nhập viện cũng ngày càng tăng. Số ca nhập viện ở hạt Devon, tây nam nước Anh, đã tăng gấp đôi trong hai tuần và cao hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong đại dịch, theo nhóm vận hành lâm sàng Devon (CCG) thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh.

"Lần gần nhất ca Covid-19 đạt mức cao như vậy là vào tháng 1/2021, trước khi hầu hết mọi người được tiêm vaccine", CCG cho biết trong một tuyên bố.

Dù bệnh nhân Covid-19 cần chăm sóc tích cực ít hơn, nhưng sự gia tăng ca nhiễm đang gây tác động đáng kể.

"Nhiều người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV khi nằm viện điều trị bệnh lý khác, khiến những bệnh nhân vốn đã dễ bị tổn thương trở nên khó phục hồi hơn và cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các bệnh nhân khác", nhóm cho hay.

Nhạc sĩ của Thủy quân lục chiến Hoàng gia Anh chơi nhạc giải khuây cho bệnh nhân tại khu điều trị Covid-19 ở tây nam nước Anh tuần này. Ảnh: PA.

Theo dữ liệu của Anh, số người nhập viện vì Covid-19 đã tăng từ 8.210 người vào ngày 3/3 lên 11.346 người ngày 17/3. Trong khi đó, dữ liệu do Cơ quan An ninh Y tế Anh công bố hôm qua cho thấy tỷ lệ nhập viện do Covid-19 hàng tuần ở Anh trong tuần kết thúc ngày 13/3 là 13,38/100.000, so với 11,67/100.000 tuần trước đó.

Tỷ lệ này cao nhất là ở khu vực đông nam và tây nam, lần lượt là 19,31 và 19,30 trên 100.000, trong khi West Midlands là vùng duy nhất ở Anh cho thấy sự suy giảm. Tỷ lệ nhập viện cao nhất là người từ 85 tuổi trở lên.

Các nhà phân tích cũng cho rằng tình trạng mắc Covid-19 ở bệnh viện đang gia tăng. "Điều đáng khích lệ là phần lớn bệnh nhân của chúng tôi có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV đang nhập viện điều trị bệnh lý khác và không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, song tác động của Covid-19 trong các bệnh viện thực sự đáng kể", Ian Currie, giám đốc y tế của Torbay và quỹ tín thác South Devon, cho biết.

"Theo hướng dẫn phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm hiện hành, một bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV có thể dẫn đến toàn bộ khu khám bệnh bị đóng cửa, đồng nghĩa không còn giường để nhập viện cấp cứu và cho các ca mổ theo kế hoạch. Mọi người sẽ phải chờ đợi điều trị lâu hơn và các ca phẫu thuật bị hủy hoặc hoãn, và phải chờ đợi lâu tại các khoa cấp cứu cho những người cần giường bệnh", Currie nói thêm.

Tiến sĩ David Strain, giảng viên lâm sàng cao cấp tại trường y Đại học Exeter, nói rằng tình hình đang tiếp tục xấu đi.

"Theo dự đoán của chúng tôi, tình hình ở đây cũng là những gì sẽ diễn ra ở các khu vực còn lại của đất nước trong vòng một tuần đến 10 ngày tới", Strain nói, thêm rằng áp lực về giường bệnh trùng khớp sự gia tăng ca nhiễm do của biến thể phụ của Omicron là BA.2.

Strain cho biết khó khăn chính là duy trì lựa chọn cho mọi người đến thăm bệnh nhân trong bệnh viện.

"Hiện tại, giải pháp của chúng tôi là cung cấp cho họ tất cả các loại khẩu trang và yêu cầu họ xét nghiệm trước khi họ đến thăm bệnh nhân. Nhưng tất nhiên, khi các xét nghiệm không còn miễn phí sau 10 ngày nữa, đó sẽ là vấn đề lớn", ông cho hay.

Tuần trước, Bệnh viện Hoàng gia Cornwall thông báo ngừng thăm khám ngay lập tức do số lượng bệnh nhân mắc bệnh Covid-19 gia tăng.

Huyền Lê (Theo Guardian)