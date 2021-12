Ca Covid-19 ở Anh tăng chưa từng thấy

Anh ghi nhận gần 120.000 ca Covid-19 trong một ngày, mức tăng cao nhất từ đầu dịch, trong bối cảnh biến chủng Omicron tiếp tục lây lan.

Cơ quan An ninh Y tế Anh hôm 23/12 cho biết nước này ghi nhận thêm 119.789 ca nhiễm và 147 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 11.767.262 và 147.720, là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu.

Ca nhiễm mới bao gồm 16.817 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron, đưa tổng số ca nhiễm biến chủng mới ở Anh lên 90.906.

Văn phòng Thống kê Quốc gia ước tính gần 1,4 triệu người trong các hộ gia đình ở Anh mắc Covid-19 trong tuần kết thúc vào ngày 16/12, con số cao nhất từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020. Tỷ lệ nhập viện cũng đang tăng lên, dù chậm hơn so với các đợt trước, đặc biệt ở thủ đô London.

Người phụ nữ được tiêm mũi vaccine tăng cường tại điểm tiêm chủng ở thị trấn Belper, hạt Derbyshire, Anh hôm 16/12. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết có một số "tin tức đáng khích lệ" vì "các báo cáo ban đầu cho thấy nguy cơ nhập viện do Omicron thấp hơn Delta". Cơ quan An ninh Y tế Anh cũng nói rằng nguy cơ nhập viện ở người nhiễm Omicron thấp hơn 70% so với người nhiễm chủng Delta, song nhấn mạnh đây chỉ là "kết quả sơ bộ và không chắc chắn".

Bộ trưởng Javid cũng cảnh báo nếu ca nhiễm rất cao, "vẫn có thể có ca nhập viện đáng kể".

Thủ tướng Boris Johnson quyết định không áp hạn chế nghiêm ngặt hơn ở Anh trước Giáng sinh, thay vào đó tập trung vào chiến dịch tiêm mũi tăng cường. Hơn 30 triệu người Anh đã được tiêm mũi nhắc lại, trong khi Johnson đặt mục tiêu đầy tham vọng là tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trên 18 tuổi vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, các khu vực khác của Anh đã siết chặt biện pháp phòng dịch và Scotland hôm qua thông báo sẽ đóng cửa hộp đêm từ tuần tới, kể cả vào đêm Giao thừa, để đối phó tình trạng ca nhiễm tăng cao và Omicron "tiếp tục lây lan nhanh chóng". Edinburgh cũng đã hủy bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Bộ trưởng thứ nhất Nicola Sturgeon cảnh báo Scotland có thể phải đối mặt "sóng thần lây nhiễm" và công bố các biện pháp bao gồm giới hạn 500 người tại các sự kiện ngoài trời từ 26/12.

Soumya Swaminathan, nhà khoa học hàng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khẳng định sẽ "không khôn ngoan" khi cho rằng Omicron là biến thể chỉ gây triệu chứng nhẹ, thêm rằng nó có thể né tránh một số phản ứng miễn dịch và chương trình tiêm vaccine tăng cường ở các quốc gia cần tập trung vào nhóm người có hệ miễn dịch yếu.

Nhà khoa học WHO cũng cảnh báo "mọi hệ thống y tế sẽ quá tải" nếu số ca nhiễm và nhập viện vì Covid-19 tiếp tục tăng như hiện nay.

Huyền Lê (Theo AFP)