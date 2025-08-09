Cả công ty ngưỡng mộ chồng tôi, giờ anh khiến tôi mất ngủ

Tôi đang mang bầu bé thứ hai, bàng hoàng khi chồng có nhiều hành vi bí ẩn.

Tôi gần 40 tuổi mới mang bầu lần hai nên thể trạng yếu và mệt mỏi. Từ sau khi sinh bé đầu tiên cách đây gần 8 năm, tôi bị đau mỗi khi vợ chồng gần gũi. Một phần do tôi bị trầm cảm sau sinh, một phần tôi bị đủ thứ bệnh: thoát vị đĩa đệm, bướu cổ và yếu gan nên suốt 8 năm qua, số lần chúng tôi quan hệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi rất tích cực chữa chạy bệnh tật để vợ chồng dễ gần gũi hơn nhưng rồi lại có thai. Vì thế suốt thời gian qua, vợ chồng tôi không hề gần gũi nhau thêm lần nào nữa.



Chồng tôi tuy gần 40 nhưng rất trẻ và đẹp trai. Anh phong độ lắm, ai không biết chỉ nghĩ anh 30 tuổi là cùng. Anh làm IT cho một công ty nước ngoài. Có cơ hội tiếp xúc với các cô em nhân viên văn phòng trẻ đẹp nhưng anh rất đàng hoàng. Thậm chí có cô bạn đồng nghiệp mỗi khi gặp tôi trong party dịp lễ tết do công ty anh tổ chức còn chọc ghẹo: "Cả công ty này ai cũng mê chồng chị đó nhé. Người đâu mà thương vợ con hết sức. Bao nhiêu em mời ăn trưa uống cà phê mà anh từ chối hết. Ngay như em tấn công anh bao lâu nay mà không được nè chị", làm tôi yên tâm và hãnh diện vô cùng.



Gần đây chồng tôi có những biểu hiện lạ. Anh đi làm về trễ với lý do toàn bộ máy công ty bị dính virus nên phải ở lại cài máy, có hôm đến tận 22h mới về. Tôi thắc mắc sao một tháng rồi vẫn chưa cài đặt hết các máy, trong khi công ty anh chỉ khoảng 20 người. Anh bảo phải cài đi cài lại vì nhân viên cứ vô tình trúng con virus này hoài. Tối ngủ, lâu lâu cứ có ai đó nhắn tin vô viber của anh, mỗi lần máy kêu ting ting báo hiệu có tin nhắn đến là tôi biết ngay, vì tôi thức đêm hoặc có khi ngủ mơ màng do mang thai. Anh dù ngủ sâu mấy vẫn bật dậy kiểm tra tin nhắn ngay. Có mấy lần tôi giả ngủ để anh không để ý, khi anh kiểm tra điện thoại xong, tôi xem lại thì không thấy tin nhắn đâu, có vẻ như anh xem xong đã xóa rồi.

Hai tuần nay tôi phát hiện anh cài zalo, lạ một điều là tin nhắn báo mã xác nhận liên tục. Điều đó chứng tỏ anh truy cập zalo rồi xóa tài khoản nhằm xóa hết dấu vết nhắn tin hay gọi điện cho ai đó. Tò mò, tôi nhắn mã xác nhận để mở lại phần mềm thì rất ngạc nhiên khi tên cá nhân anh vẫn để là tên anh nhưng ảnh đại diện lại là của cậu em đồng nghiệp. Tại sao anh phải lấy hình người khác? Tôi đã lục lại lịch sử cuộc gọi, tin nhắn của anh, không thấy gì bất thường, phải chăng anh đã xóa tất cả?

Tôi băn khoăn quá, liệu người chồng bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ và rất tự hào có đang phản bội tôi không? Hỏi thẳng anh lúc này thì không thể vì có thể sẽ "bứt dây động rừng" và chắc chắn anh sẽ chối. Theo dõi thì tôi lại không thể vì đang bầu bì. Bỏ tiền ra thuê thám tử thì tôi không đủ khả năng, còn sống trong nghi ngờ như vậy tôi mệt mỏi quá. Xin hãy cho tôi lời khuyên lúc này, tôi nên làm gì, nhắm mắt cho qua tôi không làm được.

Thùy Linh