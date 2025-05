Cá chết hàng loạt sau sự cố tràn dầu trên sông ở Cần Giờ

TP HCMHai tuần sau sự cố tàu chở hàng tông nhau gây tràn dầu trên sông ở Cần Giờ, nhiều bè nuôi thuỷ sản của người dân bị thiệt hại với khối lượng hơn 4 tấn.

Ngày 8/5, ông Nguyễn Thanh Tâm, chủ 32 bè nuôi cá chim, nâu tại xã Long Hoà, cho biết bè cá của gia đình nuôi cách nơi xảy ra tai nạn gần 10 km. Hơn 10 ngày trước khi thấy mặt nước sông Lòng Tàu xuất hiện váng dầu, với kinh nghiệm lâu năm ông nhanh chóng tháo bớt lưới để khơi thông dòng chảy, giúp dầu không bám lại. Tuy nhiên, biện pháp này không hiệu quả.

Cá chim của các hộ bị chết sau sự cố dầu loang. Ảnh: Minh Hoàng

"Nước bị nhiễm dầu nên khi rải thức ăn xuống, dầu bám lại khiến cá bị bệnh", ông Tâm nói, thêm rằng cá của nhiều hộ nuôi tại khu vực chết hàng loạt dù họ liên tục thay nước, vệ sinh lồng. Bản thân ông Tâm thức nhiều đêm để canh, xử lý váng dầu loang vào các bè nuôi nhưng cá vẫn chết. Vài hôm nay một số chủ bè không dám cho cá ăn để hạn chế thiệt hại.

Ông Nguyễn Thanh Tâm nói về tình trạng cá chết những ngày qua. Ảnh: Minh Hoàng

Tương tự, tại xã Lý Nhơn, bà Nguyễn Thùy Duyên cho biết gia đình bị thiệt hại vài chục kg cá nuôi trong các bè do nước ô nhiễm dầu. Vài hôm nay, bà và nhiều hộ nuôi thủy sản ở khu vực đều lo lắng bởi cá tiếp tục chết, phải mua thêm thuốc kháng sinh đường ruột cho cá ăn để đề phòng.

Theo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự - phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Cần Giờ, đến nay các đơn vị ghi nhận có 23 hộ nuôi thủy hải sản trên địa bàn bị thiệt hại do dầu loang với tổng sản lượng hơn 4,1 tấn, tập trung ở các xã như Thạnh An, Long Hòa, Lý Nhơn... Ngoài tập trung ứng phó, xử lý sự cố, chính quyền địa phương liên tục cập nhật thông tin và cảnh báo người dân triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn nguồn nước.

Khắc phục sự cố tràn dầu. Video: Minh Hoàng Chủ bè lo lắng cá chết sau khi dầu loang rộng trên sông Lòng Tàu. Video: Minh Hoàng

Trước đó, khuya 25/4, tàu chở container quốc tịch Panama va chạm với tàu chở hàng của Hong Kong trên sông Lòng Tàu, đoạn qua xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Hai tàu dính chặt nhau, trong đó một chiếc biến dạng phần mũi, phương tiện còn lại bị chìm phần lái sau va chạm. Hàng hóa trên tàu hư hỏng, dầu tràn ra sông.

Tính đến nay, vết dầu đã loang rộng ra khoảng 36 khu vực dọc các tuyến sông ở Cần Giờ, xâm nhập vào nhiều bè nuôi thủy sản của các hộ dân. Các đơn vị sau khi kiểm tra cũng có gần 31 ha rừng ở khu vực bị dầu bám vào đất, cây...

Hiện UBND huyện Cần Giờ đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp các bên liên quan hướng dẫn, yêu cầu chủ tàu gây tràn dầu chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị chuyên môn điều tra, đánh giá, xác định rõ thiệt hại môi trường do sự cố gây ra. Việc này nhằm sớm khắc phục ô nhiễm và bên gây ra sự cố phải bồi thường tổn thất cho các bên liên quan.

Vết dầu loang vào rừng ở Cần Giờ, ngày 8/5. Ảnh: Minh Hoàng

Để phục vụ công tác xử lý, huyện Cần Giờ cũng kiến nghị UBND thành phố tạm ứng ngân sách cho các hoạt động liên quan, bao gồm huy động lực lượng, phương tiện, hậu cần cho đến khi giải quyết xong. Sau khi kết thúc các hoạt động ứng phó, xử lý sự cố, bên chịu trách nhiệm là chủ tàu sẽ phải chi trả và hoàn lại ngân sách.

Theo Cảng vụ Hàng hải TP HCM, tính đến ngày 7/5 các lực lượng đã hút hơn 1.261 m3 dầu từ tàu của Hong Kong; gần 3,2 tấn vật tư, rác nhiễm dầu khu vực xung quanh hiện trường. Hiện nhiều lực lượng liên quan vẫn đang túc trực ứng phó sự cố.

Sông Lòng Tàu là một nhánh của sông Đồng Nai, đi qua huyện Cần Giờ rồi đổ vào vịnh Gành Rái. Đây là tuyến giao thông thủy quan trọng ở Đông Nam Bộ, nơi các tàu lớn từ Biển Đông vào cập Cảng Sài Gòn và khu vực xung quanh. Năm 2023, trên đoạn sông này cũng xảy ra vụ va chạm giữa hai tàu chở hàng khi ra vào cảng nhưng không gây tràn dầu.

Minh Hoàng - Giang Anh