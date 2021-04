Sáng 7/4, dọc bờ biển 3 km qua xã Nghi Thiết, Nghi Tiến (huyện Nghi Lộc, Nghệ An), nhiều xác cá đù, nhoái, mú, rảu... nằm trên bãi cát, khe đá bốc mùi hôi thối.

Có đoạn một mét vuông có tới vài chục xác cá nằm xếp lớp, có đoạn hơn chục mét chỉ lẻ tẻ vài xác. Một số cá nhoái nặng 1-2 kg, còn lại chủ yếu là cá đù to bằng 1-2 ngón tay, sinh sống ở tầng đáy và tầng mặt.

Xác một con cá nhoái nặng hơn một kg ở biển Nghi Thiết, trưa 7/4. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Văn Chung ở xóm Hải Thịnh, xã Nghi Thiết, cho hay tình trạng cá chết dạt vào bờ biển xuất hiện lẻ tẻ 3 hôm nay. Ông cũng như bà con rất lo lắng, bởi nguồn thu nhập chủ yếu là đánh bắt cá.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền xã đã cử người thu gom, chôn lấp số cá chết, trọng lượng khoảng nửa tạ; khuyến cáo người dân không dùng làm thực phẩm hoặc thức ăn cho gia súc.

Xác cá đù lẫn trong rác và cát ở biển Nghi Thiết. Ảnh: Nguyễn Hải

Trưa 7/4, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An) hoàn thành việc lấy mẫu nước để xác định các chỉ số, tìm nguyên nhân cá chết. Cán bộ Phòng cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cũng tới thu thập thông tin.

Ông Nguyễn Bá Điệp, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghi Lộc, nhận định có thể ngư dân dùng mìn khai thác trái phép, sau đó vớt không hết nên cá chết dạt bờ; hoặc lưới đánh bắt, tàu chở cá của ngư dân bị hỏng.

Cá chết dạt vào bờ biển Nghệ An Cá chết dọc biển Nghi Thiết, ngày 7/4. Video: Nguyễn Hải

Nguyễn Hải