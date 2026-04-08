Cá bớp chết hàng loạt ở Lý Sơn, người nuôi mất tiền tỷ

Quảng NgãiKhoảng 30.000 con cá bớp sắp thu hoạch ở đặc khu Lý Sơn bệnh, chết nhanh, buộc người dân bán tháo, thiệt hại ước tính hàng tỷ đồng.

Ba ngày qua, chị Bùi Thị Đăng, chủ 32 lồng bè với khoảng 3.000 con cá bớp, liên tục gọi thương lái đến thu mua tại bè. Cá được bán với giá 30.000-90.000 đồng mỗi kg, giảm 2-6 lần so với bình thường. Do cá chết nhanh, gia đình phải túc trực canh bè, dùng thúng và thuyền chở cá chết ra xa để tránh ô nhiễm, số còn lại buộc bán gấp để gỡ vốn.

Cá bớp chết hàng loạt được thu gom đem bỏ. Ảnh: Phạm Châu

Chị Đăng cho biết đã thả nuôi 7.000 con, đến nay chỉ còn khoảng 3.000 con đạt kích cỡ, song thiệt hại do cá chết ước khoảng nửa tỷ đồng. "Phần lớn vốn là tiền vay ngân hàng và người thân", chị Đăng cho biết.

Tình trạng tương tự xảy ra với gần 60 hộ nuôi cá bớp lồng bè trên đảo. Người dân ghi nhận cá xuất hiện dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, nổi đốm, bụng đỏ rồi chết nhanh, lan rộng trong nhiều lồng bè.

Theo UBND đặc khu Lý Sơn, khoảng 30.000 con cá bớp đã chết, trọng lượng 0,5-5 kg mỗi con, phần lớn sắp đến kỳ thu hoạch. Trước đó, người nuôi đã di chuyển lồng bè vào khu neo đậu An Hải để tránh thời tiết xấu.

Người dân Lý Sơn vớt số cá còn sống để bán tháo. Ảnh: Phạm Châu

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường, hỗ trợ người dân. Nguyên nhân cá chết chưa được xác định. Do thiếu cán bộ chuyên môn về nuôi trồng thủy sản, địa phương đã đề nghị cơ quan cấp tỉnh hỗ trợ kiểm tra, xác định bệnh và hướng dẫn xử lý.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi tiếp tục theo dõi môi trường nước, áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ số lồng bè còn lại.

Phạm Linh