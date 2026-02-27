C.P. Việt Nam thúc đẩy sáng kiến AI trong doanh nghiệp

C.P. Việt Nam ứng dụng AI trong nhiều bộ phận, từ phòng thí nghiệm đến quản lý chất lượng, đồng thời vinh danh các dự án mang lại kết quả thực tế.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị triển khai ứng dụng AI tại các bộ phận như công nghệ thông tin, phòng dịch, kiểm soát chất lượng, kế toán, nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm, khối văn phòng. Doanh nghiệp xem AI là công cụ hỗ trợ cải tiến quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành.

Việc ứng dụng được triển khai từ những công việc hằng ngày, tập trung vào tự động hóa xử lý dữ liệu, rút ngắn thời gian lập báo cáo và tối ưu quy trình tại nhà máy. Các giải pháp này hướng đến mục tiêu giảm thời gian thực hiện và cải thiện năng suất lao động.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi "The AI Maker". Ảnh: C.P. Việt Nam

Song song với hoạt động triển khai thực tế, công ty đầu tư vào các chương trình đào tạo nhằm giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và chủ động áp dụng sáng kiến mới, trong đó có AI. Trong khuôn khổ định hướng này, ngày 24/2, C.P. Việt Nam tổ chức vinh danh 20 cá nhân và dự án xuất sắc trong cuộc thi ứng dụng AI nội bộ, tại trụ sở chính ở khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai). Sự kiện ghi nhận các sáng kiến có tính ứng dụng và hiệu quả cụ thể trong công việc.

Cuộc thi "The AI Maker" (Nhà sáng tạo AI) do C.P. Việt Nam tổ chức lần đầu vào năm 2025. Sau hai mùa triển khai, ban tổ chức ghi nhận tổng cộng 250 bài dự thi. Ở mùa đầu tiên, nhân viên được khuyến khích sử dụng AI để sáng tạo nội dung truyền thông về Net Zero và bảo vệ môi trường. Giai đoạn này đóng vai trò bước khởi động, giúp đội ngũ làm quen với công nghệ và tìm hiểu cách AI có thể hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Trường Sinh, bộ phận truyền thông, trưởng nhóm đạt giải nhất mùa một với video "Today Green - Tomorrow Bright" (Hôm nay xanh - ngày mai tươi sáng), cho biết nhóm thực hiện dự án nhằm truyền tải thông điệp phát triển bền vững theo cách rõ ràng và dễ tiếp cận hơn. Theo ông, AI hỗ trợ quá trình thể hiện nội dung môi trường trực quan, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong nội bộ.

Công ty trao giải cho các cá nhân và dự án xuất sắc. Ảnh: C.P. Việt Nam

Sang mùa thứ hai, cuộc thi tập trung các sáng kiến có khả năng áp dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Các dự án được đánh giá dựa trên tiêu chí về hiệu quả thực tế, mức độ ứng dụng công cụ AI và yếu tố đổi mới. Ở mùa này, giải nhất thuộc về dự án "Số hóa dữ liệu theo thời gian thực" (Paperless & Real-time) do bà Lê Thị Tuyết Lan, trưởng nhóm thuộc bộ phận quản lý chất lượng, Nhà máy chế biến thực phẩm C.P. Củ Chi thực hiện. Dự án ứng dụng AI để rút gọn quy trình xử lý dữ liệu từ năm bước xuống còn một bước, thay thế phương thức nhập liệu thủ công trước đây.

Giải nhì mùa hai được trao cho dự án "Lab AI" của Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi C.P Hải Dương. Dự án tập trung chuẩn hóa và số hóa dữ liệu phòng thí nghiệm, giúp theo dõi các chỉ tiêu phân tích liên tục, kịp thời. Kết quả này hỗ trợ nâng cao độ chính xác trong kiểm soát chất lượng sản phẩm và góp phần củng cố uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Đại diện nhóm dự án thuyết trình tại cuộc thi. Ảnh: C.P. Việt Nam

Tham dự buổi lễ, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam cho biết, AI sẽ tiếp tục là trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững của đơn vị trong thời gian tới. AI không thay thế mà sẽ hỗ trợ nhân viên làm việc hiệu quả hơn. Vì vậy, điều quan trọng là đội ngũ nhân viên có thể làm việc cùng AI, phát huy tốt nhất vai trò hỗ trợ công cụ này trong thực tế công việc, từ đó có thể đảm nhiệm các công việc mới, cũng như tạo ra nhiều giá trị mới cho công việc. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân viên được học tập, nâng cao kỹ năng để có thể làm việc hiệu quả trong thời đại của AI", ông Pawalit Ua-Amornwanit nói.

Song song với các cuộc thi nhằm khuyến khích các dự án mang tính ứng dụng thực tế, C.P. Việt Nam cũng đẩy mạnh đào tạo về AI cho nhân viên. Trong năm 2025, gần 4.000 nhân viên tham gia 12 khóa đào tạo chuyên môn và kỹ năng liên quan đến AI nhằm giúp đội ngũ làm quen với công cụ mới, chủ động thích ứng với yêu cầu công việc thay đổi nhanh chóng. Việc triển khai ứng dụng AI tại công ty được đặt trong lộ trình đào tạo và ứng dụng cụ thể. Nhân viên vừa được trang bị kiến thức, vừa có cơ hội thử nghiệm trong thực tế, quá trình chuyển đổi số trở nên gần gũi với công việc hàng ngày. Các hoạt động góp phần đưa việc ứng dụng công nghệ cùng AI trở thành phần quen thuộc trong quy trình làm việc, hỗ trợ nâng cao năng lực cá nhân và hiệu quả công việc.

Hoàng Đan