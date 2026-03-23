C-HR+ - xe điện hành trình dài nhất của Toyota

Mẫu crossover thuần điện ra mắt khách hàng châu Âu với phạm vi hoạt động đến 607 km, dài nhất trong dải sản phẩm của hãng Nhật.

Được xây dựng trên nền tảng xe điện eTNGA chuyên dụng của Toyota, C-HR+ được cung cấp với ba phiên bản, hai tùy chọn pin lithium-ion và cấu hình dẫn động cầu trước hoặc dẫn động 4 bánh.

C-HR+ có hai tùy chọn pin: 57,7 kWh và 77 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP lần lượt lên đến 458 km và 607 km. Đó là đối với các mẫu xe dẫn động cầu trước (FWD); phiên bản dẫn động 4 bánh (AWD), chỉ có sẵn với pin 77 kWh, phạm vi hoạt động đến 548 km.

Với bộ sạc nhanh DC 150 kW, mẫu xe điện mới nhất của Toyota có thể sạc 10%-80% trong khoảng 28 phút. Ngay cả ở nhiệt độ -10 độ C, thời gian sạc cũng chưa đến 30 phút nhờ tính năng làm nóng trước pin, theo Toyota.

Ngoài dòng xe thể thao GR, C-HR+ dẫn động 4 bánh toàn thời gian hiện là một trong những mẫu xe mạnh mẽ nhất của Toyota tại châu Âu, sở hữu công suất kết hợp 343 mã lực và khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,2 giây.

Giống như các mẫu xe điện mới nhất của Toyota, C-HR+ sở hữu thiết kế đầu búa đặc trưng và không có lưới tản nhiệt. Mặc dù ngắn hơn khoảng 150 mm so với bZ4X, C-HR+ vẫn cung cấp không gian nội thất tương đương với khoảng để chân và khoảng không trên đầu cho hành khách phía sau rộng rãi.

Nội thất sở hữu thiết kế mới nhất của Toyota với màn hình hiển thị thông tin người lái 7 inch và màn hình thông tin giải trí 14 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto không dây. Hệ thống âm thanh 6 loa là trang bị tiêu chuẩn, trong khi hệ thống âm thanh cao cấp JBL 9 loa là tùy chọn.

Toyota C-HR bán tại châu Âu với ba phiên bản: Mid, Mid+ và High. Phiên bản Mid tiêu chuẩn trang bị hệ dẫn động cầu trước và pin 57,7 kWh, trong khi phiên bản Mid+ có cả tùy chọn FWD và AWD; cả hai đều sử dụng pin 77 kWh.

Phiên bản cao cấp nhất High chỉ trang bị hệ dẫn động AWD và pin 77 kWh, với khả năng kéo lên đến 1.500 kg.

Giá cả có thể khác nhau tùy thị trường. Tại Đức, C-HR+ mới có giá khởi điểm từ 38.990 euro (45.000 USD), với các gói thuê xe từ 295 euro (341 USD) mỗi tháng.

Tại Mỹ, C-HR+ bán ra với tên gọi đơn giản là C-HR với bản 2026 có giá khởi điểm 37.000 USD và có phạm vi hoạt động ước tính theo EPA lên đến 466 km.

Mẫu SUV điện mới này gia nhập dòng xe điện của Toyota tại Mỹ cùng các mẫu bZ4X và bZ Woodland nâng cấp. Tại châu Âu, Toyota cung cấp các mẫu SUV điện bZ4X, C-HR+ và Urban Cruiser mới.

Ba mẫu xe kể trên có thể ví như "bộ ba quyền lực" về xe điện giúp Toyota bao phủ toàn bộ thị trường SUV tại châu Âu, với Urban Cruiser nhỏ gọn và mang tính thực dụng, C-HR+ hướng tới khách hàng trẻ cá tính, và bZ4X rộng rãi dành cho gia đình.

Mỹ Anh (theo Electrek)