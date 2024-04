C-Holdings tung ưu đãi dịp cất nóc The Maison

Bình DươngTrước thềm sự kiện cất nóc vào ngày 20/4, chủ đầu tư tung chính sách ưu đãi thanh toán cho khách mua những căn hộ cuối cùng tại dự án The Maison.

Theo chủ đầu tư C-Holdings, với các dự án sắp cất nóc hoặc sắp bàn giao, đa phần người mua thường phải thanh toán số tiền lớn một lần, dao động từ 70% đến 95% giá trị căn hộ.

Để giải quyết vấn đề tài chính, chia sẻ cùng khách hàng cơ hội sở hữu những căn hộ cuối cùng tại dự án The Maison, chủ đầu tư C-Holdings áp dụng chính sách thanh toán 10% nhận nhà ở ngay. "Đây là mức thanh toán cạnh tranh đối với một dự án cất nóc và đi vào hoàn thiện để bàn giao sớm cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư C-Holdings nhấn mạnh.

Dự án The Maison chuẩn bị cất nóc. Ảnh: C-Holdings

Cụ thể, khách hàng thanh toán 200 triệu đồng (10%) có thể sở hữu căn hộ 70m2 (2 phòng ngủ, 2 WC). Chủ đầu tư còn áp dụng chính sách miễn phí quản lý 5 năm hoặc cam kết cho thuê đến 6 tháng, ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% 24 tháng và tặng toàn bộ nội thất cao cấp cho chủ nhân.

"Với những cam kết này, người mua có được khoản lợi nhuận ước tính đến gần cả trăm triệu ngay khi đặt bút sở hữu và giảm tối đa áp lực tài chính khi mua nhà", đại diện đơn vị phân phối dự án cho biết.

Đặc biệt, duy nhất tại "Lễ cất nóc The Maison" ngày 20/4, khách hàng có cơ hội nhận nhiều phần quà may mắn như: nồi chiên không dầu; máy ép chậm; bộ nồi cao cấp; máy xay sinh tố. Đặc biệt, khách hàng giao dịch nhận ngay một chỉ vàng 9999 và quà tặng trị giá từ 10 đến 25 triệu đồng.

Với việc xây dựng dự án vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình, khu căn hộ cao cấp ven sông The Maison sẽ được cất nóc ngày 20/4. Dự án dự kiến sớm hoàn thiện và bàn giao đến cư dân tương lai vào quý IV/2024.

Mốc thời gian này tiệm cận với nhiều công trình hạ tầng giao thông của Bình Dương triển khai và hoàn thành như hợp long Cầu Bình Gởi, thi công tiếp Đường ven sông Sài Gòn đoạn từ rạch Bảy Tra đến rạch Bà Lụa dài khoảng 2,2 km ngay sát dự án The Maison, đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3, khơi công cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (Bình Phước) và hoàn tất mở rộng Quốc lộ 13... Chủ đầu tư kỳ vọng, giá trị căn hộ tại The Maison sẽ có bước tăng giá tốt. Do đó, việc sở hữu căn hộ The Maison thời điểm này giúp nhà đầu tư đón sóng tăng giá và chốt lời trong vài năm tới. Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi thanh toán hấp dẫn, kéo dài thời gian thanh toán của The Maison cũng giúp khách hàng tiết kiệm chi phí một cách tốt nhất, giảm bớt áp lực tài chính.

Khu căn hộ The Maison kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng giao thông đồng bộ. Ảnh: C-Holdings

Theo một chuyên gia, nếu tìm hiểu và quan sát thị trường sẽ thấy căn hộ chung cư có 3 thời điểm tăng trưởng về giá, cụ thể như: sau khi cất nóc, sau khi nhận bàn giao và sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Phần lớn các dự án sắp cất nóc và chuẩn bị hoàn thiện để bàn giao đều đảm bảo các vấn đề về pháp lý, tiềm lực tài chính và tiến độ công trình tối từ những chủ đầu tư đầu tư uy tín. Theo đó, với tâm lý "ăn chắc mặc bền" của người Việt, việc lựa chọn dự án đã cất nóc là quyết định an toàn bởi người mua sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi nhận nhà cũng như thu hồi vốn, có thể ở hoặc khai thác kinh doanh sớm và sinh lời.

Cũng theo các chuyên gia, căn hộ cất nóc có tính ổn định về giá trong bối cảnh thị trường đối mặt thách thức về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Giá vật liệu xây dựng tăng, nguồn cung mới khan hiếm, những dự án cất nóc, bước vào giai đoạn hoàn thiện sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các tác động của thị trường. Chưa kể, người mua cũng có thể dễ dàng kiểm tra chất lượng xây dựng, tiến độ dự án... hơn các dự án căn hộ hình thành trong tương lai.

Hoài Phong