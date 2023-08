C-Holdings tung ưu đãi cho khách mua căn hộ The Maison đợt hai

Bình DươngC-Holdings công bố loạt chính sách ưu đãi cho khách hàng sở hữu căn hộ The Maison (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) trong đợt mở bán ngày 12/8 tới.

Sau đợt mở bán đầu vào 25/6 với gần 300 giao dịch, C-Holdings tung thêm nhiều ưu đãi trong đợt mở bán tiếp theo vào 12/8 tại The Maison Sale Gallery (phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Khách tham dự sự kiện còn có cơ hội nhận quà tặng đặc biệt lên đến đến 10 chỉ vàng.

Theo thông tin từ chủ đầu tư C-Holdings, trong đợt mở bán sắp tới khách hàng sẽ được hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng liên tục (kể từ thời điểm ký hợp đồng mua bán). Điển hình như với căn hộ 70 m2 (hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh), người mua sẽ chỉ cần thanh toán khoảng 400 triệu đồng trong vòng 18 tháng đến khi nhận nhà vào quý IV/2024.

Cổng chào tại dự án The Maison. Ảnh: C-Holdings

Đại diện C-Holdings cho biết, bên cạnh chính sách thanh toán tối ưu, việc bàn giao nội thất chất lượng cao và đầy đủ sẽ giúp gia chủ không phải sắm sửa và tốn kém quá nhiều thời gian và công sức.

Theo đó, khi sở hữu căn hộ The Maison khách hàng còn được tặng nội thất cao cấp đến từ các thương hiệu nổi tiếng như thiết bị bếp, máy hút, bồn rửa, vòi rửa từ thương hiệu Dudoff (Anh), cửa gỗ chống cháy An Cường, sơn nội thất Jotun, thiết bị điện Schneider (Pháp), thiết bị vệ sinh Inax, khóa thông minh Hafele... Trong giai đoạn này chủ nhân còn được hưởng thêm ưu đãi thiết kế và tặng gói hoàn thiện nội thất cao cấp kèm theo.

Không chỉ sở hữu vị trí đắc địa, The Maison còn ghi điểm với khách hàng bởi 39 tiện ích nội khu như hồ bơi tràn bờ tầm nhìn trực diện sông Sài Gòn, đường chạy bộ, phòng tập gym, dịch vụ spa, sauna cao cấp, siêu thị tiện lợi, nhà hàng quán cà phê, vườn BBQ...

Cư dân nhí có cơ hội học tập tại trường mầm non đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia các lớp học năng khiếu... Đặc biệt, nội khu dự án còn được đầu tư trạm sạc xe điện và hệ thống chăm sóc xe ôtô, hỗ trợ cư dân trong việc bảo trì xe. Đây cũng là một tiêu chí phục vụ nhu cầu sống xanh mà chủ đầu tư tâm huyết kiến tạo cho cộng đồng cư dân...

Nội thất bên trong căn hộ mẫu tại The Maison. Ảnh: C-Holdings

Ngoài tiện ích nội khu, cư dân sẽ dễ dàng kết nối nhanh chóng với hệ tiện ích ngoại khu như siêu thị Co.opmart, Go!, Lotte Mart, trung tâm hành chính Tỉnh, sân vận động Gò Đậu, Aeon Mall, phố đi bộ Bạch Đằng, hệ thống các bệnh viện quốc tế, trường học, các khu tham quan du lịch nổi tiếng...

Dự án giới thiệu ra thị trường với mức giá từ 29 triệu đồng mỗi m2, căn hộ 70 m2 (hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh) có giá khoảng 2 tỷ đồng. Theo chủ đầu tư, đây là mức giá phù hợp cho các gia đình trẻ có nhu cầu an cư. Nhiều chuyên gia nhận định, ưu thế vị trí, giá bán cạnh tranh, pháp lý hoàn chỉnh, tiến độ xây dựng đảm bảo, phương thức thanh toán linh hoạt là những yếu tố giúp dự án The Maison ghi điểm với giới đầu tư và khách hàng an cư.

The Maison nằm trên mặt tiền đường Phan Bội Châu, phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, cách cảng Bà Lụa khoảng 800 m. Tòa căn hộ xây trên khu đất rộng 5.607 m2, gồm hai block, cao 29 tầng, một tầng hầm với hơn 600 sản phẩm từ một đến ba phòng ngủ, diện tích từ 44-127 m2.

(Nguồn: C-Holdings)