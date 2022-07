C-Holdings bàn giao căn hộ C-Sky View cho cư dân

Ngày 15/7, chủ đầu tư C-Holdings tổ chức lễ bàn giao căn hộ C-Sky View cho cư dân.

Trước đó, chủ đầu tư cũng đã hỗ trợ cư dân nhận căn hộ sớm để thi công nội thất. Tại lễ bàn giao, ông Trần Văn Hưng - Giám đốc kinh doanh C-Holdings chia sẻ niềm vui khi được tận tay trao căn hộ mới cho khách hàng, đồng thời gửi lời chúc tới toàn thể cư dân và gia đình sẽ có một tổ ấm hạnh phúc, tiện nghi và ngập tràn tiếng cười tại C-Sky View trong tương lai.

Cư dân C-Sky View nhận bàn giao căn hộ mới. Ảnh: Cen Sài Gòn

"Tham dự buổi lễ bàn giao, tôi rất xúc động. Tôi hài lòng về về nội thất căn hộ, tầm nhìn khá đẹp. Tôi mua một căn để ở, một căn để cho thuê vì C-Sky View có vị trí trung tâm, rất tiềm năng", cư dân Nguyễn Minh Khanh chia sẻ.

Tòa căn hộ C-Sky View đã hoàn thiện. Ảnh: Cen Sài Gòn

Đại diện chủ đầu tư cho biết, trong quá trình xây dựng, C-Holdings luôn đặt mình ở vị trí của cư dân để mang đến những trải nghiệm sống trọn vẹn tại C-Sky View. Cụ thể, chủ đầu tư nâng cấp miễn phí toàn bộ cửa chính khóa cơ của tòa căn hộ thành cửa khóa từ hiện đại, tặng chuông cửa có hình, tặng tủ khóa đa năng cho cư dân.

Bên cạnh đó, C-Holdings cũng đảm bảo vật liệu xây dựng của tòa căn hộ C-Sky View đúng như mô tả ban đầu hoặc cao cấp hơn: Hệ bếp do Casta thi công và lắp đặt, sàn gỗ phòng ngủ An Cường, hệ kính dày hai lớp, khóa an toàn với trẻ em...

Ngoài lợi thế về vị trí trung tâm phường Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một), C-Sky View còn là khu căn hộ compound gồm chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp. Với hồ bơi rộng thoáng, cư dân có thể thỏa sức bơi lội và rèn luyện sức khỏe. Các gia đình có thể thư giãn ở bể sục Jacuzzi và khu nhà chòi tắm nắng, tổ chức tiệc nướng tại vườn BBQ, chơi đùa cùng bé yêu tại khu vui chơi trẻ em... Siêu thị Winmart ngay nội khu tòa căn hộ C-Sky View cũng sắp được đưa vào hoạt động, giúp cư dân thuận tiện mua sắm, phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Hồ bơi xanh mát trong nội khu tòa căn hộ C-Sky View. Ảnh: Cen Sài Gòn

C-Holdings đang áp dụng các chính sách ưu đãi lớn để chào đón những cư dân mới tại C-Sky View: Khách hàng thanh toán nhanh 95% sẽ được chiết khấu 20% giá trị căn hộ, thanh toán nhanh 70% được chiết khấu 16%, mua sỉ từ hai căn hộ được chiết khấu thêm 2%.

Ngoài ra, khách hàng còn được chiết khấu 13% nếu không vay ngân hàng, thanh toán trong 4 tháng; chiết khấu 10% và chủ đầu tư hỗ trợ trả lãi suất vay cố định 9% trong 18 tháng nếu vay ngân hàng, thanh toán trong 4 tháng; chiết khấu 3% cho khách hàng thanh toán theo tiến độ thông thường.

Ngày 31/7 tới đây, Cen Land sẽ mở bán những căn hộ C-Sky View suất ngoại giao tại tòa căn hộ (212 Trần Phú, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một). Theo thông tin từ đại diện đơn vị, khách hàng tham dự sẽ nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có tại sự kiện.

