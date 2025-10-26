C.H. Robinson ra mắt hệ thống AI quản lý đội rơ-moóc

MỹC.H. Robinson nâng cao hiệu quả quản lý đội rơ-moóc và tối ưu chuỗi cung ứng. nhờ kết hợp GPS, telematics và dữ liệu vận hành trên một nền tảng thống nhất.

Tập đoàn logistics C.H. Robinson vừa giới thiệu hệ thống quản lý tài sản (AMS) ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp tăng khả năng giám sát theo thời gian thực và tối ưu hiệu suất vận hành cho một trong những mạng lưới rơ-moóc lớn nhất thị trường vận tải hàng hóa Mỹ.

Hệ thống này được triển khai trong chương trình Drop Trailer Plus, hiện quản lý hơn 10.000 rơ-moóc mỗi ngày và xử lý khoảng 800.000 đơn hàng mỗi năm. Bằng cách tích hợp dữ liệu từ GPS, cảm biến telematics và hoạt động vận hành trên một nền tảng duy nhất, C.H. Robinson hướng tới việc "biến" đội xe của mình thành mạng lưới tài sản thông minh, kết nối trực tiếp với nền tảng vận chuyển toàn cầu Navisphere.

Rơ-moóc trong mạng lưới vận tải của C.H. Robinson tại Mỹ - một trong những đội xe lớn nhất thị trường, nay được quản lý bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo mới. Ảnh: C.H. Robinson

"Drop Trailer Plus AMS là bước ngoặt thực sự", ông Adam McDonough, Phó chủ tịch phụ trách vận tải đường bộ, cho biết. "Với khả năng quan sát theo thời gian thực đối với cả đội xe của công ty và đối tác hợp đồng, chúng tôi có thể theo dõi từng rơ-moóc, giúp khách hàng tối ưu hoạt động, điều chỉnh quy mô đội xe và giảm thiểu lãng phí".

Các chương trình drop trailer - chiếm gần một nửa thị trường vận tải hàng hóa đường bộ tại Mỹ - từ lâu phụ thuộc vào việc quản lý thủ công và dữ liệu rời rạc. Giải pháp AMS do C.H. Robinson tự phát triển nhằm hiện đại hóa quy trình này, cung cấp cập nhật GPS mỗi 5 giây, cảnh báo tự động khi có sự cố hoặc xe không hoạt động, cùng bảng điểm hiệu suất đo lường mức độ sử dụng và thời gian lưu kho.

"Thị trường logistics hiện nay đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt", ông Michael Castagnetto, Chủ tịch mảng vận tải mặt đất Bắc Mỹ, nhận định. "Với Drop Trailer Plus tích hợp AMS, doanh nghiệp có được năng lực đúng lúc, minh bạch trong vận hành và kiểm soát chi phí hiệu quả hơn".

Hiện AMS được triển khai trên toàn bộ đội rơ-moóc của C.H. Robinson và một số đối tác vận tải, dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng đến năm 2026.

Như Ý (Theo Transport Topics)