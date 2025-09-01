C.H. Robinson ra mắt dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng 24/7 hỗ trợ bởi AI

Dịch vụ cao cấp Always-on Logistics Planner được hỗ trợ bởi các tác nhân AI giúp đảm bảo chất lượng vận hành liên tục trong toàn bộ chu trình vận chuyển.

C.H. Robinson vừa ra mắt Always-on Logistics Planner, dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng cao cấp vận hành 24/7 với sự hỗ trợ của các tác nhân AI. "Đây chính là tương lai của dịch vụ logistics cao cấp", ông Jordan Kass, Chủ tịch bộ phận Giải pháp quản lý C.H. Robinson, nhận định.

Ông cho biết Always-on Logistics Planner đáp ứng những điều khách hàng cần nhất như: tốc độ, độ chính xác và độ tin cậy nhờ hệ thống thông minh hoạt động không ngừng và đội ngũ con người được giải phóng để tập trung vào những việc quan trọng nhất.

C.H. Robinson - một trong những tập đoàn logistics lớn nhất thế giới, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Ảnh: C.H. Robinson

Ông Arun Rajan, Giám đốc Chiến lược và Đổi mới, chia sẻ đội ngũ kỹ thuật số của công ty đang phát triển nhanh chóng. Always-on Logistics Planner chỉ là bước khởi đầu. Đơn vị đang xây dựng một tương lai - nơi các tác nhân AI và chuyên gia logistics làm việc cùng nhau để vận hành chuỗi cung ứng với độ dự đoán, hiệu quả và chất lượng vận hành chưa từng có.

"Trong khi nhiều đơn vị khác chỉ nói về tiềm năng của AI, C.H. Robinson đã mang lại kết quả thực tế - kết hợp tự động hóa liên tục với kinh nghiệm logistics sâu rộng để giải quyết những vấn đề mà người khác không thể", ông nói.

Theo đó, Always-on Logistics Planner không phải là một công cụ đơn lẻ mà là một mô hình dịch vụ phối hợp, tập hợp hàng chục tác nhân AI nhúng trực tiếp vào hoạt động của khách hàng. Các tác nhân này tự động hóa các tác vụ thường nhật, cung cấp thông tin chiến lược và tạo điều kiện phối hợp toàn cầu liền mạch trên mọi phương thức và khu vực.

Dựa trên nền tảng TMS toàn cầu của C.H. Robinson và dữ liệu từ 37 triệu lô hàng mỗi năm, Planner tích hợp các tác nhân AI quản lý theo dõi vận chuyển, xử lý tài liệu, kiểm toán hóa đơn và nhiều hơn nữa. Những "đồng đội kỹ thuật số" này học hỏi, thích ứng và tối ưu hóa theo thời gian thực để hỗ trợ mục tiêu của khách hàng. Lợi ích chính cho người gửi hàng bao gồm chất lượng vận hành 24/7, đội ngũ AI nhúng sẵn, tập trung con người vào công việc quan trọng hơn, và nâng cao mức dịch vụ.

C.H. Robinson là một trong những tập đoàn logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ, hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Mỗi năm, doanh nghiệp này xử lý khoảng 37 triệu lô hàng, cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức và giải pháp chuỗi cung ứng cho hàng chục nghìn khách hàng toàn cầu. Dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng Always-on Logistics Planner, được hỗ trợ bởi các tác nhân AI, vừa ra mắt vào tháng 8 năm nay là bước đi chiến lược của công ty nhằm nâng cao chất lượng vận hành và mở ra tương lai hợp tác giữa con người với AI trong logistics.

Gia Hân