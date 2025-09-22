C.H. Robinson ra mắt dịch vụ gom hàng xuyên biên giới

Dịch vụ gom hàng xuyên biên giới của C.H. Robinson giúp doanh nghiệp tiết kiệm 40% chi phí và tăng khả năng giám sát lô hàng sớm hơn 48 giờ so với trước.

Dịch vụ này kết hợp nhiều giải pháp trong cùng một quy trình, bao gồm gom hàng tại Mexico, vận chuyển xuyên biên giới, môi giới hải quan và lưu kho ngoại quan. Tất cả được tích hợp với mạng lưới nhà vận tải lớn nhất khu vực cùng công nghệ tối ưu hóa bằng trí tuệ nhân tạo, nhằm bảo đảm quá trình giao hàng nhanh chóng và hiệu quả trên khắp nước Mỹ và Canada.

Ông Jay Cornmesser, Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ xuyên biên giới Mexico của C.H. Robinson, đưa ra giả sử một công ty lắp ráp ghế ôtô tại Mỹ phải nhập xốp, vải, dây điện, động cơ và công tắc từ 5 nhà cung cấp khác nhau ở Mexico. 5 loại hàng này thường đi bằng 5 xe tải riêng, qua biên giới bởi 5 nhà vận tải khác nhau, trước khi được gom lại để đưa tới nhà máy hoặc kho. Điều đó khiến doanh nghiệp vừa tốn kém cho nhiều chuyến xe, vừa lãng phí diện tích trống trên mỗi xe tải".

Dịch vụ gom hàng xuyên biên giới kết hợp nhiều giải pháp trong cùng một quy trình, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí. Ảnh: C.H. Robinson

Theo ông Ben Bidwell, Giám đốc cấp cao về hải quan của công ty, lợi ích nổi bật của dịch vụ là mang lại khả năng hiển thị sớm hơn đối với lô hàng nhập khẩu, đồng thời giúp giảm thiểu gánh nặng thuế quan. Ông cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị siết chặt bởi các loại thuế mới và cao hơn, dịch vụ gom hàng xuyên biên giới có thể giúp giảm áp lực.

"Chúng tôi có thể vận chuyển hàng theo hình thức bảo thuế, nghĩa là lô hàng được nhập vào Mỹ qua kho ngoại quan để hoãn nộp thuế, cải thiện dòng tiền, thậm chí loại bỏ thuế nếu hàng tiếp tục vận chuyển sang Canada. Do linh kiện và phụ tùng ôtô là nhóm hàng đầu qua biên giới Mexico, dịch vụ này đặc biệt hấp dẫn đối với chuỗi cung ứng ngành ôtô đang chịu mức thuế 50% với mặt hàng chứa thép hoặc nhôm", ông nhấn mạnh.

C.H. Robinson là một trong những nhà cung cấp dịch vụ logistics lớn nhất thế giới, có trụ sở tại Mỹ, chuyên cung cấp các giải pháp vận tải đa phương thức, quản lý chuỗi cung ứng và môi giới hải quan cho hàng chục nghìn khách hàng toàn cầu.

Như Ý (Theo Food Logistics)