C.H. Robinson duy trì lợi nhuận nhờ AI và kiểm soát chi phí

MỹTập đoàn logistics C.H. Robinson duy trì lợi nhuận bất chấp nhu cầu vận tải suy yếu, nhờ kiểm soát chi phí chặt chẽ và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Tập đoàn logistics và vận tải có trụ sở tại Eden Prairie, bang Minnesota ghi nhận lợi nhuận ròng 136,3 triệu USD, tương đương 1,12 USD/cổ phiếu pha loãng, trong ba tháng kết thúc ngày 31/12. Con số này giảm so với 149,3 triệu USD, tương đương 1,22 USD/cổ phiếu cùng kỳ năm trước. Doanh thu quý IV đạt 3,91 tỷ USD, giảm 6,5% so với mức 4,19 tỷ USD.

Phát biểu vào ngày 28/1, CEO Dave Bozeman cho biết quý IV diễn ra trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều khó khăn, với nhu cầu vận tải toàn cầu yếu, chi phí giao ngay của xe tải tăng và cước vận tải biển giảm, tạo áp lực lớn lên hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, công ty tập trung vào những yếu tố có thể kiểm soát, gồm nâng cao chất lượng dịch vụ, giải pháp cho khách hàng và đối tác vận chuyển, đồng thời vận hành kỷ luật.

Theo ông Bozeman, C.H. Robinson cũng cải thiện mô hình kinh doanh và tối ưu chi phí phục vụ. Cách tiếp cận tập trung này, kết hợp với AI, đã giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả vượt trội trong hai năm qua.

Trong các quý gần đây, C.H. Robinson đẩy mạnh ứng dụng AI. Hai ngày trước khi công bố kết quả kinh doanh, công ty thông báo triển khai các "AI agent" nhằm phân tích dữ liệu tốt hơn, giải quyết tình trạng lỡ chuyến trong mảng vận tải hàng lẻ (LTL) - một vấn đề phổ biến của toàn ngành.

Trong cả năm, C.H. Robinson báo cáo lợi nhuận ròng đạt 587,1 triệu USD trên doanh thu 16,2 tỷ USD, so với lợi nhuận ròng 465,6 triệu USD trên doanh thu 17,7 tỷ USD vào năm 2024. Ảnh: C.H. Robinson

CEO Dave Bozeman cho biết chi phí giao ngay cho năng lực vận tải đường bộ tăng mạnh trong 5 tuần cuối quý do yếu tố mùa vụ, ba cơn bão mùa đông và tác động tích lũy từ việc siết chặt các quy định đối với tài xế thương mại. Trong khi đó, vận tải quốc tế tiếp tục chịu ảnh hưởng từ chính sách thương mại toàn cầu, dẫn tới việc đẩy hàng sớm, gián đoạn dòng chảy hàng hóa và nhu cầu sụt giảm rõ rệt sau mùa cao điểm quý III. Cùng với tình trạng dư thừa công suất tàu, điều này khiến giá cước biển giảm sâu.

Tính cả năm 2025, C.H. Robinson ghi nhận lợi nhuận ròng 587,1 triệu USD, tương đương 4,83 USD/cổ phiếu, trên doanh thu 16,2 tỷ USD. Năm trước đó, công ty đạt lợi nhuận ròng 465,6 triệu USD, tương đương 3,86 USD/cổ phiếu, trên doanh thu 17,7 tỷ USD.

Doanh thu quý IV của mảng Vận tải bề mặt Bắc Mỹ (NAST) tăng nhẹ 0,3% lên 2,81 tỷ USD. Mức tăng chủ yếu nhờ sản lượng vận tải xe tải nguyên chuyến (truckload) cao hơn, dù bị bù trừ một phần bởi quãng đường vận chuyển trung bình ngắn hơn. Giá cước linehaul và chi phí mỗi dặm đều tăng so với cùng kỳ.

Ông Bozeman cho biết tổng sản lượng của NAST tăng khoảng 1%, trong đó truckload (vận chuyển nguyên xe tải) tăng khoảng 3% so với cùng kỳ, phản ánh việc công ty tiếp tục giành thêm thị phần. Kết quả này đạt được nhờ quản trị doanh thu hiệu quả và cải thiện lợi thế chi phí thuê ngoài. Báo cáo cho thấy sản lượng truckload và LTL của NAST tăng 1%, vượt chỉ số thị trường; chi phí giảm nhờ cải thiện năng suất, giúp lợi nhuận hoạt động tăng 6,6% lên 141,3 triệu USD.

Ở mảng Giao nhận toàn cầu (Global Forwarding), doanh thu giảm 17,3% xuống 731 triệu USD, chủ yếu do giá và sản lượng vận tải biển thấp hơn. Chi phí hoạt động giảm 9,5% nhờ tối ưu chi phí, cải thiện năng suất và giảm chi trả thưởng, dù bị ảnh hưởng một phần bởi chi phí tái cơ cấu liên quan đến cắt giảm nhân sự. Số lượng nhân viên bình quân giảm 11,8% so với năm trước, khiến lợi nhuận hoạt động mảng này giảm 21,9% xuống còn 40,5 triệu USD.

Theo CEO Dave Bozeman, tập đoàn này tiếp tục tái cấu trúc mảng Global Forwarding theo mô hình tập trung, với các quy trình tiêu chuẩn, tinh gọn và có sự hỗ trợ của AI. Nhờ đó, năng suất toàn doanh nghiệp cải thiện rõ rệt, tăng hai chữ số tại NAST trong cả năm và tăng mức cao một chữ số ở mảng Global Forwarding.

C.H. Robinson hiện đứng thứ 2 trong danh sách Top 100 doanh nghiệp logistics lớn nhất Bắc Mỹ của Transport Topics và xếp thứ 21 trong Top 50 doanh nghiệp vận tải hàng hóa toàn cầu.

Như Ý (Theo Transport Topics)