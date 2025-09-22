C'CHIC đồng hành Miss Grand Vietnam 2025 tôn phong cách cá nhân

C'CHIC - thương hiệu ra mắt trong năm 2025 - đánh dấu tầm nhìn dài hạn khi đảm nhận vai trò tài trợ thời trang cuộc thi Miss Grand Vietnam.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 khép lại hôm 14/9, Yến Nhi, 21 tuổi, quê Đăk Lăk, vượt qua 34 thí sinh để đăng quang và giành quyền thi quốc tế vào tháng 10. Các người đẹp đoạt ngôi á hậu từ một đến bốn gồm: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau), Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai), La Ngọc Phương Anh (An Giang).

Đại diện C'CHIC chụp lưu niệm cùng top 5 Miss Grand Vietnam 2025. Ảnh: MGVN

Trong năm đầu chào sân thị trường Việt, C'CHIC thể hiện tầm nhìn phát triển dài hạn khi đồng hành Miss Grand Vietnam. Ông Thái Mai Long - nhà sáng lập thương hiệu - nhận định đây là cách họ trân trọng những giá trị ban tổ chức cuộc thi đề cao: sắc đẹp, trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm quốc tế.

Là nhà tài trợ thời trang, đội ngũ C'CHIC muốn truyền thông điệp: mỗi phụ nữ có quyền lựa chọn phong cách, tôn vinh cá tính và bản sắc cá nhân.

Tân hoa hậu có hai tuần chuẩn bị trước khi đến với Miss Grand International 2025. "Hy vọng Yến Nhi tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt hiện đại, tự tin ở đấu trường quốc tế", ông Thái Mai Long nói.

Ông Hoàng Nhật Nam - trưởng ban tổ chức cuộc thi nhan sắc và ông Thái Mai Long - founder C'CHIC - tại buổi công bố nhà tài trợ. Ảnh: MGVN

Chưa đầy 6 tháng ra mắt, C'CHIC nhanh chóng tạo dựng bản sắc riêng nhờ triết lý sáng tạo khác biệt. Thương hiệu không giới hạn trong một phong cách cố định mà hướng đến sự đa dạng, khuyến khích nữ giới thể hiện cá tính và phong cách riêng.

"Tinh thần ấy gói gọn trong slogan 'Be uncommon', nhấn mạnh thông điệp: mỗi phụ nữ đều xứng đáng được tỏa sáng theo cách riêng. Chúng tôi không chỉ tạo ra trang phục mà muốn truyền cảm hứng để phụ nữ tự tin thể hiện bản thân. Khi thoải mái với lựa chọn của mình, đó là lúc họ đẹp nhất", ông Thái Mai Long lý giải.

Sự kiện tài trợ Miss Grand Vietnam đánh dấu cột mốc của đơn vị. Từ tên tuổi mới, C'CHIC muốn tạo chỗ đứng trong ngành với triết lý: thời trang là ngôn ngữ của phong cách - nơi phụ nữ kể câu chuyện riêng bằng lựa chọn của mình.

Ban lãnh đạo còn chú trọng xây dựng hệ thống phân phối. Trong nửa năm, thương hiệu lần lượt khai trương showroom tại TP HCM, Cà Mau, Vũng Tàu, Đà Lạt, Gia Lai, Nha Trang, Huế, Hà Tĩnh, Biên Hòa, Bình Dương... Mỗi cửa hàng được thiết kế hiện đại, mang đến trải nghiệm mua sắm tinh tế, tiện nghi.

Showroom ở TP HCM. Ảnh: C'CHIC

Doanh nghiệp còn phát triển nền tảng trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng trên toàn quốc. Fanpage C'CHIC sẽ liên tục cập nhật thông tin thương hiệu lẫn bộ sưu tập, thiết kế mới.

Hướng tới tương lai, C'CHIC đặt mục tiêu trở thành một trong những thương hiệu thời trang nữ hàng đầu Việt Nam và mở rộng ra khu vực. Thương hiệu cam kết tiếp tục sáng tạo, đổi mới, mang đến những thiết kế vừa tinh tế vừa đa dạng để phù hợp mọi cá tính.

"Chúng tôi muốn đồng hành phái nữ ở mọi khoảnh khắc - từ công sở, dạo phố đến sân khấu lớn. Với C'CHIC, sự khác biệt không phải rào cản, mà là sức mạnh tạo phong cách riêng", ông Thái Mai Long nói thêm.

