ByteDance ra trợ lý giọng nói AI cho smartphone Trung Quốc

Trợ lý AI của ByteDance sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Doubao, cho phép người dùng smartphone kích hoạt bằng giọng nói để tìm nội dung, đặt vé...

ByteDance, công ty mẹ của nền tảng video ngắn TikTok và Douyin, ngày 1/12 công bố trợ lý AI được trang bị đầu tiên trên điện thoại ZTE trước khi mở rộng sang các nhà sản xuất khác.

Theo Reuters, trợ lý này sẽ cạnh tranh với các công cụ AI do Xiaomi hay Huawei phát triển. Trong khi đó, Apple vẫn chưa triển khai Apple Intelligence tại Trung Quốc, dù Alibaba đã công bố hợp tác để xây dựng tính năng trí tuệ nhân tạo cho iPhone tại đây.

Logo ByteDance tại văn phòng công ty ở Thượng Hải. Ảnh:Reuters

Trợ lý giọng nói AI của ByteDance sẽ có mặt trên điện thoại Nubia M153 của ZTE, mẫu smartphone tầm trung có giá 3.499 CNY (495 USD) và đang được cho đặt hàng trước với số lượng giới hạn.

ByteDance cho biết họ không có kế hoạch phát triển điện thoại thông minh riêng và đang đàm phán với các nhà sản xuất khác để tích hợp trợ lý AI vào sản phẩm. Hiện Doubao, chatbot ra mắt năm 2023 của hãng, là ứng dụng AI phổ biến nhất Trung Quốc với 157 triệu người dùng hàng tháng, theo công ty phân tích dữ liệu QuestMobile. DeepSeek đứng thứ hai với 143 triệu người dùng.

Hồi tháng 8, quỹ đầu tư mạo hiểm a16z cũng xếp Doubao là ứng dụng AI tạo sinh phổ biến thứ tư toàn cầu, sau ChatGPT, Gemini và AI Gallery (ứng dụng do Google phát triển, cho phép trải nghiệm trực tiếp trên thiết bị Android không cần kết nối Internet).

Huy Đức