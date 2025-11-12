BYD Võ Văn Kiệt ra mắt sedan cỡ C Seal 5

Đại lý BYD Võ Văn Kiệt giới thiệu đến người dùng mẫu sedan BYD Seal 5, động cơ công nghệ DM-i Super Hybrid tại thị trường TP HCM, hôm 7/11.

Sự kiện đánh dấu cột mốc BYD mở rộng danh mục xe thân thiện môi trường, hướng đến tương lai giao thông xanh và bền vững. Chương trình được BYD Võ Văn Kiệt tổ chức, thu hút nhiều khách hàng, giới truyền thông và đối tác chiến lược của đại lý.

Không gian sự kiện ra mắt Seal 5. Ảnh: BYD Võ Văn Kiệt

Theo đó, người tham dự được giới thiệu về mẫu BYD Seal 5 DM-I, mẫu sedan cỡ C trang bị công nghệ hybrid tiên tiến, kết hợp động cơ xăng 1.5 và mô-tơ điện, tổng công suất 209 mã lực. Xe trang bị pin Blade Battery độc quyền của BYD, mức tiêu hao nhiên liệu 3,2 lít/ 100 km, tầm di chuyển tối đa 1.200 km, theo công bố của hãng. Ngoại thất thiết kế mang tính khí động học, nội thất có điểm nhấn màn hình trung tâm 12,8 inch xoay dọc.

Khách mời tham dự sự kiện ra mắt xe. Ảnh: BYD Võ Văn Kiệt

Tại sự kiện, đại lý công bố giá bán 696 triệu đồng cho mẫu xe này, ưu đãi vay 90% giá trị xe. Những người đầu tiên đặt cọc nhận mockup chìa khóa kèm quà tặng riêng. Đại lý cũng tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho người dự sự kiện. Chị Linh Kwok, đã sở hữu xe BYD, một trong những khách mời tại sự kiện cho biết, xe có nhiều tính năng hiện đại, thiết kế hợp gu và công nghệ tiết kiệm năng lượng ấn tượng.

Seal 5 là mẫu sedan đầu tiên trong phân khúc trang bị công nghệ PHEV. Ảnh: BYD Võ Văn Kiệt

Tại BYD Võ Văn Kiệt, đại lý trưng bày toàn bộ dải sản phẩm xe BYD đang phân phối ở Việt Nam. Showroom thiết kế theo chuẩn của hãng, có khu vực trưng bày, khu tư vấn riêng, khu chờ tiện nghi... Hiện, đại lý này áp dụng ưu đãi dành cho người đặt cọc và trải nghiệm Seal 5, gồm các quyền lợi về hậu mãi, bảo hành và sạc điện.

Quang Anh