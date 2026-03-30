BYD ưu đãi hàng chục triệu đồng nhiều mẫu xe

BYD Việt Nam hỗ trợ lệ phí trước bạ, ưu đãi tiền mặt cho các dòng xe đang phân phối, mức cao nhất 70 triệu đồng kèm quà tặng, áp dụng trong tháng 3.

Mẫu xe nhận ưu đãi cao nhất trong chương trình là BYD Seal 5, ở mức 100% lệ phí trước bạ, tương đương gần 70 triệu đồng. Khách mua mẫu sedan PHEV này sẽ nhận thêm bộ sạc cầm tay 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện, có thể sạc ngay tại nhà.

Ở phân khúc xe gia đình, MPV thuần điện BYD M6 nhận ưu đãi tiền mặt đến 30 triệu đồng, cùng bộ sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện. Trong khi đó, mẫu SUV DM-i Super Hybrid Sealion 6 được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ (tối đa 46,8 triệu đồng). Người dùng sẽ nhận thêm ứng dụng BYD App, thảm sàn, bộ sạc cầm tay và bộ chuyển đổi nguồn điện.

Mẫu sedan BYD Seal 5 tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Ở phân khúc sedan thuần điện, BYD Seal được ưu đãi tiền mặt 30 triệu đồng, đi kèm bảo hiểm vật chất 1 năm, voucher sạc 5 triệu đồng và đầy đủ bộ sạc theo xe. BYD Atto 2 có gói ưu đãi gồm BYD App, voucher sạc 10 triệu đồng, 1 năm bảo hiểm vật chất, bộ sạc treo tường, sạc cầm tay 2,2 kW và bộ chuyển đổi nguồn điện.

Ở nhóm xe cao cấp, người dùng mua Han và Sealion 8 được tặng BYD App, thảm sàn và bộ sạc đầy đủ. Mẫu MPV DM-i Super Hybrid BYD M9 nhận gói quà gồm BYD App, thảm sàn và bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng.

Đại diện BYD Việt Nam cho biết, hãng không dừng ở các ưu đãi ngắn hạn, mà hướng đến từng bước đầu tư vào nền tảng phát triển lâu dài, trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái đồng bộ nhằm hỗ trợ người dùng. Ở mảng phân phối, hãng này tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý ủy quyền tại các đô thị lớn, dự kiến bổ sung 7 showroom trong năm nay.

BYD M9 mới ra mắt thuộc phân khúc MPV cỡ trung. Ảnh: BYD

BYD Việt Nam phối hợp các đối tác mảng giải pháp sạc, từng bước hoàn thiện mạng lưới sạc công cộng và tại nhà. "Việc tặng kèm bộ sạc treo tường và cầm tay trong chương trình ưu đãi lần này cũng là một phần trong chiến lược giúp khách hàng nhanh chóng làm quen với hệ sinh thái điện hóa", đại diện hãng nói.

Ở mảng tài chính, BYD Việt Nam cũng liên kết các ngân hàng, tổ chức tín dụng đưa ra các gói vay mua xe linh hoạt, giảm áp lực dòng tiền ban đầu cho chủ xe. Hãng cho biết đang làm việc cùng các doanh nghiệp vận tải, đơn vị dịch vụ nhằm đưa xe điện vào khai thác thực tế, hướng đến mở rộng hệ sinh thái, tăng độ phủ cho xe năng lượng mới.

Khách mời tại một sự kiện ở showroom BYD. Ảnh: BYD

Tại Việt Nam, các dòng xe BYD được hãng áp dụng chính sách bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Bộ phận pin, mô-tơ điện, bộ điều khiển mô-tơ điện bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Quang Anh