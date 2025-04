BYD tăng trưởng liên tiếp, bán ngày càng nhiều xe hybrid

Trung QuốcTrong quý I, doanh số xe thuần điện của BYD tăng 39%, trong khi xe hybrid sạc điện tăng 76%.

Trong quý I, nhà sản xuất ôtô có trụ sở tại Thâm Quyến bán 416.388 xe điện (BEV), tăng 39% so với 300.114 xe trong quý I/2024. Doanh số xe hybrid sạc điện (PHEV) là 569.710 xe, tăng 76% so với 324.284 xe trong quý I/2024.

Tỷ lệ tăng của PHEV tốt hơn BEV góp phần giúp xe PHEV ngày càng lấn lướt BEV trong cơ cấu doanh số của BYD. Cụ thể, nếu năm 2024 tỷ lệ là BEV 48,1%, PHEV 51,9% thì quý I năm nay tỷ lệ là BEV 42,2% và PHEV 57,8%. Gần 6 điểm phần trăm tỷ lệ mất đi của BEV đã chuyển sang cho PHEV.

BYD đã ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong vào tháng 4/2022 và chỉ còn bán xe thuần điện và hybrid sạc điện.

BYD Sealion 6 - một trong số các mẫu xe của BYD hiện bán ở nhiều thị trường khác nhau. Ảnh: CarGuide

Trong 2023, BYD bán được 3 triệu xe, đến 2024 là 4,3 triệu xe. Hãng dự kiến giao khoảng 5,5 triệu xe trong 2025 và 6,5 triệu xe vào 2026.

Riêng trong tháng 3 vừa qua, BYD bán được 377.420 xe. Trong khi đó, số xe mà BYD sản xuất trong tháng 3 là 395.091, tăng 33% so với 296.253 xe vào cùng kỳ năm ngoái. Chênh lệch giữa sản lượng và doanh số là 17.671 xe.

Số xe xuất khẩu trong tháng 3 là 72.723, tăng gần 90% so với 38.434 xe cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,5% so với tháng 2. Đây cũng là mức xuất khẩu cao nhất trong tháng của BYD. Tổng số xe xuất khẩu trong quý I là 206.084 xe, tăng 110,5% so với quý I/2024.

Doanh số của các thương hiệu thuộc BYD, gồm YangWang là 133 xe, Fang Cheng Bao 8.051 xe (tăng 126%), Denza 12.620 xe (tăng 22,8%), và các dòng xe mang nhãn hiệu BYD (gồm Dynasty và Ocean) là 350.615 xe (tăng 23%)

Tính đến tháng 3 vừa qua, doanh số xe điện lũy kế của BYD vượt 11,6 triệu xe.

Ngoài việc là nhà sản xuất xe năng lượng mới (NEV) lớn nhất Trung Quốc, BYD còn là nhà sản xuất pin lớn thứ hai Trung Quốc.

Tổng sản lượng pin điện và pin lưu trữ năng lượng của BYD trong quý đầu tiên đạt khoảng 52,553 GWh, tăng 76,73% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 21,55% so với quý trước.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)