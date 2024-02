BYD ra mắt sedan hybrid giá rẻ đấu với Toyota Corolla

Trung QuốcMẫu Qin Plus DM-i hybrid sạc điện chỉ 11.000 USD, rẻ hơn những mẫu xe xăng bán chạy nhất như Toyota Corolla hay Volkswagen Lavida.

Khi ra mắt xe hôm 19/2, BYD nói rằng phiên bản mới - với tên Glory - nhằm thúc đẩy khách hàng chuyển từ dòng xe dùng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Với mức 11.086 USD, Qin Plus DM-i phiên bản mới rẻ hơn bản cũ gần 2.800 USD, tức khoảng 20%.

"Mức giá này sẽ khiến các nhà lắp ráp xe xăng run sợ. Glory Edition sẽ trở thành chuẩn mực cho phân khúc cỡ A", BYD nói trong thông báo đăng trên tài khoản Weibo.

Qin Plus DM-i kết hợp một động cơ 1,5 lít hút khí tự nhiên có công suất 110 mã lực và mô-men xoắn 135 Nm cùng một môtơ điện cho công suất kết hợp 180 mã lực hoặc 197 mã lực.

Sedan hybrid sạc điện Qin Plus DM-i vừa được BYD giới thiệu với khách hàng nội địa. Ảnh: BYD

Ở Trung Quốc, cứ 5 xe mới bán ra lại có 2 xe dùng pin, với rất nhiều khách hàng trẻ cũng như những tài xế có ngân sách hạn chế đang tìm mua xe điện giá thấp.

Qin Plus DM-i bản hybrid sạc điện (PHEV) rẻ hơn 15% so với Volkswagen Lavida bản thấp cấp và rẻ hơn gần 40% so với Toyota Corolla tiêu chuẩn. Còn nếu so với những chiếc hybrid khác như Toyota Prius có giá 25.000 USD, thì sản phẩm mới của BYD rẻ hơn một nửa.

BYD - vốn hưởng lợi từ tốc độ dịch chuyển nhanh sang điện hóa ở thị trường nội địa - đã rất nỗ lực để tạo ra nhiều mẫu xe điện giá cả phải chăng cho khách hàng Trung Quốc.

Tháng 4/2023, hãng ra mắt Seagull hatchback bản thấp cấp giá từ 10.300 USD, kỳ vọng mẫu xe ngân sách thấp có thể thu hút nhiều hơn tệp khách hàng có thu nhập thấp.

Bản tiêu chuẩn của Seagull - có thể đi 305 km mỗi lần sạc - rẻ hơn một số mẫu xe xăng thấp cấp, như Toyota Yaris giá gần 12.000 USD.

BYD vốn có nhiều sản phẩm xe điện giá chưa đến 28.000 USD, tức thấp hơn khoảng 30% so với các mẫu Tesla. Trong 2023, hãng bán được 3,02 triệu xe điện và PHEV trên thế giới, tăng 62,3% so với cùng kỳ 2022.

Tháng 1, BYD thông báo có thể đầu tư 14 tỷ USD để phát triển dòng xe điện thông minh, trong nỗ lực cạnh tranh với Tesla và một số đối thủ đồng hương như Nio và Xpeng ở phân khúc xe điện cao cấp.

Hom 18/2, BYD nói sẽ ra mắt một số mẫu xe sang và cao cấp hơn trong năm nay. Trong 2023, hãng đã giới thiệu mẫu xe điện U8 giá 150.000 USD cho thấy động thái nâng tầm giá trị sản phẩm.

Mỹ Anh (theo SCMP)