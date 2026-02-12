BYD mở rộng 'cuộc chơi' hybrid tại thị trường Việt Nam

Từ nền tảng DM-i Super Hybrid, BYD Việt Nam mở rộng dòng hybrid cắm sạc ngoài, kỳ vọng tạo đà tăng trưởng, nhận diện thương hiệu trong năm tới.

Xe động cơ đốt trong và thuần điện đều sở hữu những thế mạnh riêng biệt, nhưng cũng có giới hạn nhất định từ hiệu suất năng lượng đến hạ tầng sử dụng. Trong bối cảnh đó, công nghệ hybrid là một trong những giải pháp dung hòa, tận dụng được ưu điểm của cả hai hệ truyền động trên.

Với BYD, hãng này cho rằng hybrid sẽ là chìa khóa cho bài toán "êm như điện, tiện như xăng".

BYD gia nhập thị trường Việt Nam từ tháng 7/2024 với ba dòng xe thuần điện gồm Dolphin, Atto 3 và Seal, cho thấy niềm tin vào xu hướng điện hóa toàn cầu. Song song đó, hãng này cũng thử nghiệm các dòng xe ở các phân khúc khác nhau. Đến cuối 2024, danh mục sản phẩm BYD được bổ sung M6 và Han, nâng tổng số mẫu thuần điện lên 5, đáp ứng nhu cầu cho gia đình và phân khúc cao cấp.

BYD Sealion 6 ra mắt tại một sự kiện. Ảnh: BYD

Tuy nhiên, hãng này đánh giá hạ tầng trạm sạc chưa đồng đều và người dùng còn cân nhắc khi lựa chọn xe điện, nên từ 2025, BYD tạo bước ngoặt khi giới thiệu Sealion 6, mẫu SUV sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid. Đây cũng là lần đầu tiên BYD mở bán dòng xe hybrid cắm sạc ngoài (PHEV) tại Việt Nam, đánh dấu sự chuyển hướng sang cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Phản ứng của thị trường cho dòng xe này khá tích cực, khi hãng cho biết đã bán hơn 1.000 chiếc Sealion 6 trong ba tháng đầu tiên. Thành công này là tiền đề cho 2 mẫu DM-i Super Hybrid tiếp theo về nước, là Seal 5 và M9, giúp BYD hình thành chiến lược "PHEV hóa", song song danh mục thuần điện.

Công nghệ DM-i Super Hybrid được BYD thiết kế để vận hành gần với xe điện trong phần lớn thời gian sử dụng. Xe có thể chạy thuần điện với quãng đường từ 100 km trở lên, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị, đồng thời người lái có thể chủ động chọn chế độ EV (thuần điện) hoặc HEV (hybrid). Việc chuyển đổi giữa hai trạng thái diễn ra mượt mà, hạn chế rung và tiếng ồn - yếu tố vốn là khác biệt lớn giữa điện và xăng. Mức tiêu thụ nhiên liệu từ 1,1 lít/100 km theo công bố kỹ thuật cũng cho thấy khả năng tối ưu năng lượng, trong bối cảnh chi phí vận hành là một trong những yếu tố quan tâm hàng đầu của người dùng.

Đại diện BYD Việt Nam (phải) nhận giải thưởng tại một sự kiện. Ảnh: BYD

Một chuyên gia trong ngành cho biết, chiến lược trên giúp BYD Việt Nam giải được bài toán tiếp cận, khi người dùng có thể trải nghiệm vận hành như xe điện, nhưng không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc. "Đó là cách tiếp cận mang tính thực dụng, dung hòa công nghệ mới và thói quen lái xe truyền thống", vị chuyên gia cho biết.

Theo BYD Việt Nam, hãng đã bàn giao gần 5.000 xe từ khi ra mắt đến nay, gồm 7 mẫu thuần điện và 3 mẫu DM-i Super Hybrid. Trong đó, Sealion 6 là dòng xe chủ lực trong chiến lược hybrid hóa. Ngoài kết quả bán hàng, BYD cũng ghi nhận nhiều dấu mốc thương hiệu.

Tháng 9/2025, hãng này lọt top 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và top 10 Dịch vụ hoàn hảo, tại Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân. Cuối năm ngoái, BYD Sealion 6 được vinh danh "Xe phổ thông tầm giá 800-950 triệu được yêu thích", nhận giải "Xe xanh của năm" tại Editor’s Choice Awards. BYD Seal 5 đạt danh hiệu "Xe PHEV dễ tiếp cận nhất", còn BYD M9 nhận giải "Xe năng lượng mới của năm" tại sự kiện Best of the Best.

Mẫu sedan BYD Seal 5 đạt danh hiệu xe PHEV dễ tiếp cận nhất, trong khi MPV cao cấp BYD M9 giành giải Xe năng lượng mới của năm tại sự kiện Best Of The Best.

Đại diện BYD Việt Nam nhận giải thưởng trong chương trình do Robb Report Việt Nam tổ chức. Ảnh: BYD

"Những ghi nhận này cho thấy chiến lược sản phẩm đã tạo được tiếng vang nhất định từ cả người dùng lẫn giới chuyên môn", đại diện hãng nói, thêm rằng chiến lược "PHEV hóa" sẽ là vùng giao thoa, giúp việc chuyển đổi giữa xăng và điện diễn ra dễ dàng hơn.

Trong năm nay, BYD Việt Nam dự kiến mở rộng danh mục sản phẩm từ hybrid đến thuần điện, nhằm mang lại đa dạng lựa chọn cho người dùng. Hãng này cho rằng, lộ trình trên sẽ kế thừa thói quen lái xe truyền thống và mở đường cho tương lai điện hóa đang dần định hình.

Quang Anh