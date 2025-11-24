BYD khai tử màn hình xoay 90 độ

Màn hình đặc trưng của BYD sẽ được cố định ở chế độ ngang từ mẫu Atto 2 mới và trên các mẫu xe khác trong tương lai.

Bà Stella Li, phó chủ tịch BYD, cho biết dù khách hàng thích màn hình xoay nhưng bị hạn chế bởi một số ứng dụng, đặc biệt là Apple CarPlay và Android Auto khi hai chức năng này chỉ hoạt động ở màn hình ngang và tự động ngắt kết nối khi xoay màn hình dọc.

Do đó, BYD sẽ loại bỏ màn hình xoay bắt đầu từ chiếc Atto 2 mới và cũng sẽ loại bỏ khỏi các mẫu xe khác. Từ nay trở đi, màn hình sẽ được cố định ở chế độ ngang.

Màn hình xoay dọc trên BYD Sealion 6 tại Việt Nam. Ảnh: Minh Quân

Khi BYD bắt đầu bùng nổ trên thị trường toàn cầu vài năm trước, hãng mang theo tinh thần trải nghiệm công nghệ nổi bật với màn hình giải trí trung tâm có thể xoay 90 độ ở chế độ ngang và dọc. Dù phần lớn chỉ mang tính quảng cáo, nhưng tính năng này đã giúp các mẫu xe của hãng nổi bật so với đối thủ.

Bà Li cho biết thêm hãng bắt đầu tích hợp nhiều ứng dụng vào màn hình. Atto 2 sẽ là mẫu xe đầu tiên có Google và Apple CarPlay, vì vậy màn hình cần cố định ở phương ngang. Bên cạnh đó, phản hồi từ thị trường cho thấy khách thích màn hình xoay nhưng tần suất sử dụng rất thấp.

Theo BYD, màn hình thông tin giải trí trên xe dễ sử dụng hơn ở chế độ dọc khi xe đứng yên và đang di chuyển, ngoài ra còn hiển thị dẫn đường tốt hơn. Nhưng nhiều khách hàng lại cảm thấy dễ thao tác hơn khi màn hình nằm ngang, vốn là định dạng quan thuộc trên phần lớn các mẫu xe hiện đại ngày nay.

Trong cùng cuộc phỏng vấn, bà Li cho biết thêm BYD có kế hoạch tăng cường hợp tác với các công ty như Apple và Google, việc cố định hướng màn hình giúp quá trình này đơn giản hơn. Màn hình cố định đồng nghĩa với ít sự thỏa hiệp về giao diện và tích hợp mượt mà hơn.

Hiện BYD cũng đang đẩy mạnh tham vọng toàn cầu. Hãng đặt mục tiêu tạo cú bứt phá lớn tại châu Âu vào năm 2026. Chỉ trong tuần hiện tại, giám đốc quản lý khu vực của BYD đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi điểm bán lẻ trên toàn châu lục vào năm sau, hướng tới khoảng 1.000 điểm bán.

Minh Quân