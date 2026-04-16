BYD Dolphin 2026 sắp ra mắt Việt Nam, giá dưới 600 triệu đồng

Mẫu hatchback thuần điện phiên bản mới dự kiến được BYD phân phối chính hãng trong tháng 4, nâng cấp về kích thước, trang bị và phạm vi hoạt động.

Đại diện BYD Việt Nam cho biết, Dolphin 2026 được hãng nâng cấp nhằm tăng giá trị sử dụng thực tế, sở hữu những thay đổi về thiết kế, trang bị và khả năng vận hành so với phiên bản hiện tại.

BYD Dolphin phiên bản mới. Ảnh: BYD

Theo đó, mẫu hatchback điện mới có kích thước dài, rộng và cao 4.290 x 1.770 x 1.570 (mm). Trục cơ sở 2.700 mm. So với bản hiện hành, các thông số này tăng nhẹ, giúp cải thiện không gian nội thất. Khoang cabin được tăng khoảng để chân cho hàng ghế hai, dự kiến bổ sung ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động, hàng ghế sau có bệ tì thay, tựa đầu giữa và khả năng gập 40:60.

BYD Dolphin mới sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước, công suất 94 mã lực và sức kéo 180 Nm. Hãng công bố bộ pin cho phép xe di chuyển khoảng 435 km sau một lần sạc đầy. Xe dự kiến trang bị thêm hệ thống Driving Password, là lớp bảo mật thứ hai, yêu cầu người dùng nhập mã PIN để kích hoạt xe khi đã mở khóa bằng chìa. Một số trang bị dự kiến có trên mẫu xe này gồm: ứng dụng BYD quản lý xe từ xa, karaoke giải trí, cấp điện ngược V2L...

Nội thất BYD Dolphin mới. Ảnh: BYD

Mẫu hatchback điện có đa dạng tính năng an toàn, hỗ trợ người lái như kiểm soát hành trình, 16 tính năng an toàn bị động, 5 cảm biến va chạm trước và sau. Xe nhập khẩu từ Thái Lan, giá bán dự kiến dưới 600 triệu đồng. Phiên bản hiện hành đang có giá 659 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Dolphin phiên bản mới ở thị trường quốc tế. Ảnh: BYD

Toàn bộ các dòng xe BYD tại Việt Nam được bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Bộ phận pin, mô tơ điện và bộ điều khiển mô tơ được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km.

Quang Anh