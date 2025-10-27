BYD có đại lý 1S mới tại Hà Nội

Nhà phân phối BYD HTA Hoàn Kiến khai trương showroom 1S tại trung tâm Hà Nội, giới thiệu mẫu sedan lai điện Seal 5 phân khúc C, giá từ 696 triệu đồng.

Đại lý BYD HTA Hoàn Kiếm khai trương hôm 26/10, nằm tại vị trí trung tâm Hà Nội, gần khu vực tài chính, thương mại và cư dân đông đúc. Đại lý này trực thuộc Hà Thành Auto, nhà phân phối uỷ quyền 1S chính thức của BYD Việt Nam, đồng thời là showrooom thứ hai của chủ đầu tư này.

Tại sự kiện, BYD HTA Hoàn Kiếm giới thiệu mẫu xe lai điện Seal 5 vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam, kèm các ưu đãi cho khách mua xe tại sự kiện.

BYD HTA Hoàn Kiếm đặt tại số 32 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội. Ảnh: BYD HTA Hoàn Kiếm

Đại diện Hà Thành Auto cho biết, showrooom mới thiết kế theo chuẩn nhận diện toàn cầu của BYD, tích hợp khu vực trưng bày, tư vấn sản phẩm và trải nghiệm công nghệ. Đặt tại khu vực trung tâm, đại lý này kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách trẻ, yêu thích công nghệ và phương tiện di chuyển xanh, bền vững.

"Việc khai trương đại lý mới góp phần mở rộng mạng lưới phân phối xe BYD, mang đến cơ hội tiếp cận gần hơn nhóm người dùng yêu thích xe điện và lai điện. BYD HTA Hoàn Kiếm sẽ kết nối người dùng và hệ sinh thái xe điện của BYD", đại diện showroom nói.

BYD Seal 5 tại Việt Nam. Ảnh: BYD

Seal 5 được hãng xe Trung Quốc hướng đến nhóm khách trẻ, giá bán từ 696 triệu đồng. Mẫu xe này phát triển trên ngôn ngữ thiết kế "Ocean Aesthetics" – hướng đi đã được áp dụng trên nhiều dòng xe BYD thế hệ mới. Phần đầu xe trang bị cụm đèn LED mỏng, nối liền bằng dải chrome, kết hợp lưới tản nhiệt mở rộng đặc trưng của dòng xe sử dụng nền tảng công nghệ DM-i Hybrid.

Kích thước tổng thể dài 4.780 mm, rộng 1.837 mm và cao 1.495 mm cùng trục cơ sở 2.718 mm. Khoang lái Seal 5 áp dụng thiết kế "Digital Cabin", điểm nhấn là màn hình cảm ứng 12,8 inch. Cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch đặt sau vô-lăng hiển thị các thông số vận hành, trạng thái pin và chế độ lái. Mẫu sedan này trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió hàng ghế sau, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động và hệ thống âm thanh 8 loa. Chất liệu hoàn thiện nội thất kết hợp da, nhựa mềm và viền kim loại mờ.

Không gian nội thất Seal 5. Ảnh: BYD

Seal 5 sử dụng hệ truyền động DM-i Plug-in Hybrid, công nghệ độc quyền của BYD, kết hợp động cơ xăng 1.5 chu kỳ Atkinson và mô-tơ điện hiệu suất cao. Tổng công suất đạt 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin Blade Battery, cấu trúc dạng thanh, được hãng thử nghiệm an toàn bằng cách xuyên thủng với đinh thép.

Hãng Trung Quốc công bố Seal 5 có tầm hoạt động thuần điện đến 120 km theo chu kỳ CLTC, mức tiêu hao nhiên liệu 3,8 lít/ 100 km. Người dùng có thể sạc đầy pin trong khoảng 2,5 giờ với bộ sạc AC 6,6 kW tại nhà hoặc sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút tại các trạm sạc công cộng.

Quang Anh