BYD bán hơn 2,49 triệu ôtô trong 7 tháng

Hãng xe Trung Quốc ghi nhận doanh thu, lợi nhuận và sản lượng toàn cầu tăng trưởng nhờ đầu tư vào R&D, mở rộng ra quốc tế và chiến lược đa thương hiệu.

Theo báo cáo từ BYD, nửa đầu 2025 hãng này ghi nhận doanh thu 3.713 tỷ nhân dân tệ, tăng 23% so với cùng kỳ 2024, trong khi lợi nhuận ròng 155 tỷ nhân dân tệ, tăng 14%. Hãng Trung Quốc bán được 2,49 triệu xe trên toàn cầu trong 7 tháng đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh số tại thị trường ngoài Trung Quốc đạt 550.000 chiếc, mức tăng hơn 130%. Kết quả trên đã đưa BYD lên vị trí 91 trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 năm nay.

Các dòng xe năng lượng mới của BYD. Ảnh: BYD

Đại diện BYD cho biết, hãng duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược đa thương hiệu và xu hướng cao cấp hóa sản phẩm, giúp giảm chi phí và tăng giá trị mỗi xe, tạo nên hoạt động tài chính ổn định và bền vững hơn.

Theo BYD, sự tăng trưởng trong nửa đầu năm nay đến từ việc coi công nghệ là trụ cột phát triển. 6 tháng qua, công ty này đã chi 309 tỷ nhân dân tệ cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tăng 53% so với cùng kỳ. "Tổng vốn R&D đã vượt 2.100 tỷ nhân dân tệ, tập trung vào các lĩnh vực như pin thế hệ mới, chip ôtô, nền tảng điện hóa và lái xe thông minh", đại diện hãng nói.

Một dòng SUV cao cấp của BYD thuộc thương hiệu YangWang. Ảnh: BYD

BYD cũng ghi nhận sự mở rộng thị trường quốc tế trong nửa đầu năm. Vào tháng 7, hãng này có 7.231 xe BEV đăng ký mới tại châu Âu, tăng 169% so với cùng kỳ. BYD hiện có mặt tại 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu doanh số xe năng lượng mới tại Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Brazil, theo báo cáo từ hãng. Chiến lược quốc tế hóa của BYD bao gồm việc mở trụ sở châu Âu tại Hungary, khởi công nhà máy ở Campuchia, hướng đến hình thành chuỗi cung ứng toàn diện ở nước ngoài, từ sản xuất đến logistics.

Tàu vận chuyển ôtô giúp BYD tự chủ hệ thống logistic. Ảnh: BYD

Hệ thống logistics tự chủ của BYD có 8 tàu ro-ro chở ôtô, trong đó đã vận hành 7 chiếc, gồm tàu Shenzhen lớn nhất thế giới, sức chứa 9.200 xe. Hãng này lý giải, đội tàu riêng giúp tiết giảm chi phí vận tải và đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường xa. Ở chiến lược đa thương hiệu, BYD hướng đến trải dài danh mục sản phẩm từ xe phổ thông đến cao cấp, tiếp cận nhiều nhóm người dùng khác nhau, đa dạng hóa nguồn thu và củng cố hình ảnh toàn cầu.

Trong bối cảnh nhiều hãng xe điện gặp khó vì áp lực lợi nhuận, cạnh tranh khốc liệt, BYD vẫn duy trì vị trí trong top 5 toàn cầu, từng bước thu hẹp khoảng cách với các hãng xe lâu đời ở châu Âu, Mỹ.

Quang Anh