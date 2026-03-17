BYD Atto 3 2026 - bản nâng cấp lớn lộ diện

Mẫu xe điện tinh chỉnh thiết kế, tăng kích thước, thay đổi hệ dẫn động cầu sau, bổ sung công nghệ, ra mắt giữa năm 2026.

BYD Atto 3 có tên gọi khác tại thị trường nội địa là Yuan Plus. Phiên bản mới lộ diện trong hồ sơ đăng ký với Bộ công nghệ và công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT). Ở đời 2026, hãng xe Trung Quốc sửa đổi thiết kế với thân xe lớn hơn và bổ sung nền tảng dẫn động cầu sau.

BYD Atto 3 bản nâng cấp lộ diện trên MIIT. Ảnh: BYD

Tài liệu MIIT liệt kê Atto 3 2026 chỉ cung cấp dẫn động cầu sau với hai phiên bản công suất, gồm 268 mã lực (200 kW) và 321 mã lực (240 kW). Môtơ điện mới mang mã TZ200XSBR do Zhengzhou BYD Auto sản xuất.

Xe sử dụng pin LFP do bộ phận pin FinDreams của BYD cung cấp và thông số dung lượng pin cũng như quãng đường hoạt động chưa được tiết lộ. Tốc độ tối đa ở mức 190 km/h, theo MIIT. Không chỉ dẫn động cầu sau, Atto 3 mới còn bổ sung hệ thống hỗ trợ lái với các tùy chọn bổ sung.

Atto 3 2026 điều chỉnh tăng kích thước. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.665 x 1.895 x 1.675 mm và chiều dài cơ sở 2.770 mm. So với bản cũ, Atto 3 mới dài hơn 200 mm. Nhờ đó dung tích khoang hành lý cũng tăng thêm 50 lít thành 490 lít hoặc tăng lên 1.360 lít khi gập hàng ghế sau. Khoang để đồ trước có dung tích 101 lít.

Thiết kế cụm đèn hậu mới trên Atto 3 2026. Ảnh: BYD

Ngoại hình tinh chỉnh với cản trước thiết kế lại, đèn pha mảnh hơn, tay nắm cửa mới dạng bán chìm. Tùy chọn vành 18 hoặc 19 inch. Cụm đèn hậu thiết kế thành một dải toàn chiều rộng. Nội thất có bảng điều khiển trung nâng cấp nhẹ, các khe hút gió bố trí lại theo chiều dọc.

Theo kế hoạch, BYD Atto 3 mới sẽ ra mắt vào khoảng giữa năm 2026. Atto 3 thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ B+.

Minh Vũ