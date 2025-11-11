BVĐK Hồng Ngọc cộng tác quốc tế nghiên cứu kết hợp xương ổ cối

TS.BS Lê Quang Huy (BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) cùng các chuyên gia tại Áo và Đức thực hiện công trình nghiên cứu kỹ thuật kết hợp xương ổ cối khớp háng.

Trải qua quá trình thẩm định về nội dung, tính khoa học và giá trị thực tiễn, nghiên cứu vừa được xuất bản trên tạp chí y khoa Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (AOTS - Đức) và thư viện PubMed (Mỹ) cùng ngày 24/10. Theo đó, TS.BS Lê Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Thần kinh sọ não (BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) cùng GS.TS.BS Dietmar Krappinger, GS.BS Werner Schmölz (Đại học Y Innsbruck, Áo), BS. Axel Gänsslen (Đại học Y khoa Hannover, Đức) và các cộng sự đã nghiên cứu chủ đề: "So sánh sinh cơ học các kỹ thuật cố định gãy ổ cối hai cột cần một đường mổ đơn (trước hoặc sau) so với đường mổ kết hợp trước - sau".

Trọng tâm bài báo cáo so sánh độ vững của ổ cối và khả năng vận động của khớp háng sau phẫu thuật cố định ổ gãy bằng phương pháp sử dụng một nẹp khóa - một vít nén xuyên cột với phương pháp sử dụng hai nẹp khóa. Kỹ thuật được lựa chọn phụ thuộc vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên, mức độ tổn thương và tình trạng cụ thể của người bệnh.

TS.BS Lê Quang Huy cho biết, ổ cối đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc khớp háng, là điểm chịu lực chính giúp đảm bảo chức năng vận động của chi dưới. Các gãy xương liên quan đến mặt khớp của ổ cối thường là chấn thương nặng, nếu không được điều trị đúng cách khớp háng có thể sẽ thoái hóa sớm kèm cứng khớp hoặc tiêu chỏm xương đùi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động. "Việc lựa chọn phương pháp mổ không chỉ cần đảm bảo độ vững ổ gãy, mà còn phải đảm bảo ít xâm lấn, tiết kiệm thời gian mổ, hạn chế mất máu và tránh thay đổi tư thế bệnh nhân", bác sĩ Huy nhấn mạnh.

Phẫu thuật kết hợp xương ổ cối tại BVĐK Hồng Ngọc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nghiên cứu đã chỉ ra phẫu thuật kết hợp xương ổ cối bằng kỹ thuật cố định một nẹp một vít nén xuyên cột là phương pháp tối ưu cho nhiều dạng gãy ổ cối liên quan hai cột phức tạp. Bác sĩ Huy lý giải, chỉ với một đường mổ duy nhất (Stoppa hoặc Kocher-Langenbeck) nhưng vẫn cố định và đảm bảo độ vững của khớp háng, khôi phục cấu trúc ổ cối nguyên bản, hạn chế tổn thương gân cơ quanh khớp, giúp xương mau lành, phục hồi sớm và giảm nguy cơ biến chứng sau mổ. "Kết quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định tính an toàn và hiệu quả thực tiễn của phương pháp này, mở ra cơ hội hồi phục tốt hơn cho người bệnh", bác sĩ Huy nói.

Các chuyên gia đánh giá, nghiên cứu mang lại góc nhìn khách quan về các kỹ thuật điều trị gãy ổ cối phức tạp, hỗ trợ các bác sĩ lựa chọn phương pháp phẫu thuật tối ưu - hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Hoạt động hợp tác nghiên cứu quốc tế giúp các bác sĩ Việt Nam có cơ hội nâng cao trình độ nghiên cứu và phẫu thuật dựa trên bằng chứng khoa học chuẩn quốc tế, đồng thời góp phần mở rộng mạng lưới học thuật giữa Việt Nam và châu Âu.

Công trình nghiên cứu này cũng đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác quốc tế giữa BVĐK Hồng Ngọc và đội ngũ chuyên gia châu Âu. Trước đó, vào tháng 8, trong khuôn khổ hội thảo "Ứng dụng màn tăng sáng C-arm trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình", BVĐK Hồng Ngọc đã có cơ hội hợp tác với GS.TS.BS Dietmar Krappinger qua bài báo cáo: "Gãy ổ cối: Chẩn đoán hình ảnh và phẫu thuật dưới hướng dẫn màn tăng sáng cho các ca bệnh phức tạp" và tường thuật trực tiếp ca phẫu thuật cột sống.

Qua quá trình hợp tác, GS.TS.BS Dietmar Krappinger đánh giá cao tinh thần học hỏi, sự cầu thị và chuyên nghiệp của đội ngũ bác sĩ BVĐK Hồng Ngọc. Ông bày tỏ tin tưởng về sự hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được duy trì lâu dài, hướng đến những công trình nghiên cứu và chuyển giao phương pháp hiện đại, mục tiêu vì sức khỏe của người bệnh.

TS.BS Lê Quang Huy cùng GS.TS.BS Dietmar Krappinger trao đổi chuyên môn tại hội thảo "Ứng dụng màn tăng sáng C-arm trong thực hành phẫu thuật chấn thương chỉnh hình". Ảnh: Bệnh viện cung cấp

AOTS và PubMed là hai cơ sở dữ liệu y học uy tín hàng đầu thế giới với hàng chục triệu bài báo khoa học, cung cấp kiến thức và cập nhật các phương pháp, nghiên cứu điều trị mới trong lĩnh vực y tế, nguồn tham khảo chuẩn mực của các bác sĩ, nhà nghiên cứu và sinh viên y khoa toàn cầu.

Đại diện BVĐK Hồng Ngọc cho biết, hợp tác nghiên cứu quốc tế thể hiện tinh thần tiên phong nghiên cứu của BVĐK Hồng Ngọc trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình. Bệnh viện không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ bác sĩ, đồng thời cam kết góp phần đưa y học Việt Nam vươn tầm quốc tế, nâng cao chất lượng điều trị bệnh.

Kim Anh