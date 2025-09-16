BVBank ưu đãi cho khách mở mới tài khoản doanh nghiệp

BVBank miễn phí dịch vụ tài khoản, chuyển tiền, ưu đãi chi hộ lương, tài khoản số đẹp... cho các doanh nghiệp mở mới tài khoản thanh toán, từ 1/9 đến 30/11.

Cụ thể, khách hàng doanh nghiệp khi mở mới tài khoản thanh toán, đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Digibiz), được tặng miễn phí gói "Quản lý dòng tiền ưu việt" đến 3 tháng. Đặc biệt, doanh nghiệp có phát sinh từ ba giao dịch được hoàn tiền đến 150.000 đồng. Khách hàng còn được ưu đãi miễn phí gói "Quản lý dòng tiền ưu việt" đến 6 tháng nếu duy trì số dư bình quân Casa 25 triệu đồng.

Với gói "Quản lý dòng tiền ưu việt" của BVBank, doanh nghiệp được hưởng các đặc quyền như: miễn phí dịch vụ tài khoản, chuyển tiền; ưu đãi chi hộ lương; tài khoản số đẹp... hỗ trợ giảm chi phí vận hành. Ngoài ra, khi sử dụng Digibiz, mọi giao dịch tài chính của doanh nghiệp được gói trọn, gia tăng hiệu quả vận hành và tiết kiệm thời gian.

Nhân viên nhà băng hỗ trợ tư vấn ưu đãi cho khách hàng. Ảnh: BVBank

Thông qua Digibiz người dùng dễ khởi tạo, nhận yêu cầu phê duyệt giao dịch mọi lúc mọi nơi, mà không cần phải đến ngân hàng; tra soát giao dịch, đặt lịch hẹn nhắc nhở phê duyệt. Ứng dụng còn hỗ trợ truy vấn thông tin khoản vay, thẻ doanh nghiệp, xem nhanh số dư, kiểm soát, quản lý doanh nghiệp thuận tiện và hiệu quả. Đồng thời khách hàng có thể thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ, đặt vé máy bay, nộp tiền chứng khoán...

Đại diện BVBank cho biết, những hỗ trợ trên giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí quản lý dòng tiền, tạo dựng nền tảng tài chính ổn định trên hành trình phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, nhà băng cũng liên tục triển khai nhiều chương trình ưu đãi lãi suất vay, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận tín dụng giá rẻ, kịp thời nắm bắt cơ hội kinh doanh.

Cụ thể, đơn vị có gói tín dụng 1.500 tỷ đồng với lãi suất từ 6,9% một năm giúp doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động hoặc đầu tư tài sản cố định.

Theo đại diện BVBank, khởi sự kinh doanh là bước ngoặt quan trọng với mọi doanh nghiệp. Vì vậy, ngân hàng luôn mong muốn đem đến cho doanh nghiệp những giải pháp toàn diện.

"Chúng tôi kỳ vọng, chương trình ưu đãi lần này sẽ tiếp tục đồng hành doanh nghiệp từ những bước đi đầu tiên, hướng tới sự phát triển bền vững và thuận lợi", đại diện nói.

Hoàng Đan