BVBank triển khai ưu đãi lãi suất tiền gửi trong tháng 11

BVBank triển khai chương trình "10 ngày vàng lãi suất" trong tháng 11, áp dụng mức lãi 6,8% một năm và cộng đến 1,2% trên năm, giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận tiền gửi.

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh thị trường tiền gửi có nhiều biến động, các ngân hàng liên tục điều chỉnh biểu lãi suất nhằm thu hút dòng vốn nhàn rỗi, đơn vị vừa công bố chương trình ưu đãi mới dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức trong tháng 11. Nổi bật trong đó là chương trình "10 ngày vàng lãi suất" với mức lãi suất cao nhất lên đến 6,8% một năm, cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tiết kiệm trực tuyến.

Các kỳ hạn khác cũng có mức lãi suất cạnh tranh và kỳ hạn đa dạng giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên số tiền nhàn rỗi. Từ 3/11 đến 13/11 khách hàng tham gia chương trình được cộng thêm lãi suất đến 1,2% một năm, áp dụng cho các kỳ hạn phổ biến gồm một tháng (4,75% trên năm), 6 tháng (6,5% mỗi năm) và 12 tháng (6,8% một năm). BVBank cho biết, chính sách này được triển khai nhằm giúp khách hàng tối ưu lợi nhuận trên khoản tiền nhàn rỗi, đồng thời khuyến khích thói quen giao dịch trên kênh số.

Nhân viên tư vấn các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: BVBank

Song song ưu đãi tiền gửi, ngân hàng cũng giới thiệu chứng chỉ tiền gửi online, sản phẩm tài chính linh hoạt dành cho khách hàng muốn cố định khoản đầu tư trong trung và dài hạn. Chứng chỉ được phát hành với các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng, số tiền tham gia tối thiểu chỉ 10 triệu đồng, cho phép lựa chọn nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Đối với khách hàng chọn lãnh lãi cuối kỳ với kỳ hạn 6 tháng lãi suất 5,8%, 9 tháng là 5,9%, 12 tháng lãi suất 6,1% và 15 tháng là 6,3%.

Đối với tiền gửi truyền thống tại quầy, ngân hàng áp dụng biểu lãi suất huy động từ 0,3% đến 6,1% trên năm. Cụ thể, kỳ hạn dưới một tháng hưởng lãi suất 0,3% một năm; kỳ hạn một đến dưới hai tháng ở mức 4,1% trên năm; kỳ hạn hai đến dưới 5 tháng 4,2-4,3% mỗi năm; 6 tháng là 5,1% trên năm và 9 tháng 5,25% một năm. Các kỳ hạn 12-18 tháng dao động 5,55-5,85% một năm, trong khi nhóm kỳ hạn 24-48 tháng ở mức 5,90-6,00% trên năm. Mức cao nhất 6,10% một năm được áp dụng cho kỳ hạn 60 tháng.

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, khách hàng có thể lựa chọn các phương thức trả lãi linh hoạt khác như trả lãi hàng quý (5,05-5,63% mỗi năm), trả lãi hàng tháng (4,19-5,62% trên năm) hoặc trả lãi trước (4,08-5,37% một năm), áp dụng cho cả giao dịch tại quầy và kênh online.

Khách hàng giao dịch tại nhà băng. Ảnh: BVBank

Với khách gửi tiền trực tuyến và lĩnh lãi cuối kỳ, mức lãi suất huy động dao động 0,3-5,95% trên năm, cao hơn 0,05-0,2% mỗi năm so với gửi tại quầy. Cụ thể, kỳ hạn một tháng áp dụng 4,3% trên năm, kỳ hạn hai tháng 4,4% mỗi năm, kỳ hạn 3-5 tháng 4,5% trên năm và kỳ hạn 6-11 tháng 5,3-5,5% trên năm. Với kỳ hạn dài hơn, mức lãi suất đạt 5,6% trên năm (12 tháng), 5,8% mỗi năm (15 tháng), 5,9% một năm (18 tháng) và cao nhất 5,95% trên năm (24 tháng).

Ngoài khách hàng cá nhân, BVBank cũng điều chỉnh lãi suất huy động cho khách hàng tổ chức. Lãi suất tại quầy cho kỳ hạn 1-3 tuần là 0,3% trên năm, kỳ hạn một tháng 3,8% trên năm, hai tháng 3,85% mỗi năm, ba tháng 4% trên năm, 12 tháng 5,55% trên năm và cao nhất 6,1% một năm cho kỳ hạn 60 tháng. Khi gửi trực tuyến, khách hàng tổ chức được hưởng lãi suất cao hơn, ví dụ kỳ hạn một tháng 3,95% một năm, hai tháng 4,0% mỗi năm, ba tháng 4,15% trên năm, 12 tháng 5,6% mỗi năm và 60 tháng 6,05% trên năm.

Song hành cùng chính sách lãi suất, BVBank triển khai ưu đãi mở tài khoản mới trong tháng 11. Khách hàng cá nhân nhận thưởng đến 80.000 đồng khi mở tài khoản và phát sinh giao dịch đầu tiên; khách hàng tổ chức nhận đến 150.000 đồng khi đăng ký và thực hiện giao dịch.

Hoàng Đan