BVBank triển khai loạt ưu đãi tài chính cho hộ kinh doanh, SME

BVBank cho vay theo dòng tiền thực tế, cấp vốn với hạn mức 1,5 tỷ, vay bất động sản làm mặt bằng giúp hộ kinh doanh, SME tiếp cận vốn linh hoạt và thuận tiện.

Theo đại diện nhà băng, vốn đầu tư từ lâu là mối quan tâm hàng đầu của các hộ kinh doanh. Từ việc mở rộng quy mô, nâng cấp cơ sở sản xuất đến duy trì hoạt động ổn định, tất cả đều cần đến nguồn lực tài chính. Trước thực tế đó, hệ thống ngân hàng đã chủ động thiết kế các giải pháp phù hợp nhằm giúp hộ kinh doanh tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Với BVBank, ngân hàng cung cấp nhiều giải pháp thiết kế riêng, phù hợp đặc thù từng nhóm khách hàng. Đối với các hộ có dòng tiền ổn định và đang trong giai đoạn mở rộng hoạt động, nhà băng giới thiệu sản phẩm vay theo dòng tiền thực tế. Căn cứ vào các yếu tố như số thuế đã nộp, số dư tài khoản thanh toán (CASA) hoặc tiền gửi, khách hàng có thể vay tối đa 20 lần số dư tài khoản thanh toán hoặc gấp đôi số dư tiền gửi. Hình thức vay đa dạng, thuận tiện, với lãi suất từ 5,99% một năm giúp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: BVBank

Với những hộ cần xoay vòng vốn kịp thời, ngân hàng triển khai gói vay "cấp vốn liền tay" với thủ tục đơn giản, thời gian giải ngân nhanh. Gói vay này có hạn mức đến 1,5 tỷ đồng, lãi suất từ 0,99% mỗi tháng thời hạn tối đa 60 tháng, mang đến giải pháp tài chính tức thì cho khách hàng.

Ngoài ra, BVBank còn cung cấp gói vay bất động sản dành riêng cho hộ kinh doanh muốn sở hữu mặt bằng hoặc tích lũy dài hạn. Sản phẩm có thời hạn vay tối đa 25 năm, ân hạn gốc đến 36 tháng, phương thức trả nợ lũy tiến. Khách hàng cũng có thể lựa chọn mức lãi suất cạnh tranh 5% một năm hoặc cố định trong 24 tháng đầu.

Đại diện ngân hàng cho biết, nhờ gói tín dụng trên, mặt bằng kinh doanh không còn là bài toán nhức đầu vì giá thuê, chi phí bỏ ra mỗi tháng, lo lắng tìm mặt bằng khi hết hợp đồng... Hộ kinh doanh có thể sở hữu mặt bằng kinh doanh ưng ý cho chính mình, thêm vào đó còn cơ hội tích lũy dài hạn trong tương lai.

Các giải pháp của BVBank phần nào cũng thể hiện xu hướng điều chỉnh chính sách tài chính hướng về khu vực tư nhân. Nghị quyết 68 của Trung ương xác định rõ vai trò trụ cột của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, trong đó, khoảng 5 triệu hộ kinh doanh hiện đang đóng góp đáng kể vào tăng trưởng chung.

Theo dự thảo quản lý thuế của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh hiện được chia thành 4 phân khúc khác nhau. Nhóm một với doanh thu dưới 200 triệu đồng mỗi năm; nhóm hai từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng trên năm. Nhóm ba gồm hộ kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng có doanh thu 1-3 tỷ đồng một năm, trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có doanh thu 1-10 tỷ đồng mỗi năm. Nhóm 4 là các hộ có doanh thu trên 10 tỷ đồng một năm.

Mỗi phân khúc đều có nhu cầu tài chính và phương thức tiếp cận vốn khác nhau. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra với các tổ chức tín dụng là phải phát triển các gói vay chuyên biệt, phù hợp từng nhóm khách hàng.

Theo đại diện BVBank, khi ngân hàng đồng hành cùng hộ kinh doanh, khả năng tiếp cận nguồn vốn không chỉ được cải thiện, mà còn tạo thêm cơ hội tích lũy, mở rộng hoạt động và nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm điều kiện phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Hoàng Đan