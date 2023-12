BVBank triển khai gói vay 3.000 tỷ đồng

Ngân hàng Bản Việt vừa triển khai gói vay 3.000 tỷ đồng với lãi suất 5,5% một năm nhằm kích cầu tiêu dùng cho khách hàng cá nhân

Chương trình diễn ra từ ngày 6-31/12, áp dụng với các khoản vay giải ngân mới hoặc tái cấp đúng hạn theo khế ước hiện hữu. Trong thời điểm các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhu cầu tiêu dùng đang không ngừng tăng lên vào cuối năm, chương trình ưu đãi lãi suất vay lần này của BVBank giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, phục vụ cho hoạt động của mình.

Khoản vay dành cho những khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn hoặc trung - dài hạn cho sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp, đầu tư trang thiết bị máy móc. Các khách hàng cần vốn để phục vụ đời sống tiêu dùng của cá nhân như nhận chuyển nhượng nhà đất để ở, xây mới hoặc sửa nhà, mua sắm tiêu dùng... cũng được áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ gói vay 3.000 tỷ này.

"Với gói ưu đãi lãi suất vay này, BVBank hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cá nhân, hộ kinh doanh thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng những tháng cuối năm", ông Ngô Minh Sang - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân BVBank, chia sẻ.

Khách hàng tới văn phòng BVBank tại TP HCM để tìm hiểu về các gói vay. Ảnh: BVBank

Trước đó, BVBank đưa ra mức lãi suất vay ưu đãi và nhiều chương trình khác giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn như gói vay ưu đãi 7.000 tỷ; sản phẩm "Vay linh hoạt 24h" duyệt hồ sơ vay trong ngày; gói tài khoản kinh doanh không phí... Với mục tiêu trở thành ngân hàng dễ tiếp cận và đến gần hơn với khách hàng, đơn vị đã và đang không ngừng đổi mới để mang đến các chương trình ưu đãi, tính năng mới.

Trong thời gian vay vốn, khách hàng có thể tra cứu khoản vay trên ngân hàng số Digimi bằng cách tải ứng dụng và mở tài khoản trực tiếp thông qua eKYC. Khách hàng cũng có thể tìm hiểu thêm chi tiết về chương trình qua website hoặc liên hệ tổng đài 24/7: 1900555556.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thành lập vào năm 1992. Vào ngày 1/12 vừa qua, ngân hàng ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu, tiến nhanh trên lộ trình trở thành "ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ".

Trong năm 2022, ngân hàng nhận 6 giải thưởng quốc tế và được ghi nhận là "Ngân hàng có hệ thống quản trị thương hiệu xuất sắc" do Công ty MiBrand chuyên sâu về nghiên cứu thị trường và phát triển, định giá thương hiệu bình chọn.

Năm nay, đơn vị được JCB Việt Nam trao tặng hai giải thưởng lớn về thẻ bao gồm: The Inspirational Product and Solution 2022 - Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022; Leading Licensee in Spending Volume per Card 2022 - Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022.

Hải My