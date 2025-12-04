BVBank triển khai dịch vụ thanh toán quốc tế qua mã QR

BVBank phối hợp Napas triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR, hỗ trợ du khách từ nhiều quốc gia thanh toán nhanh, minh bạch và an toàn.

Theo đại diện nhà băng, dịch vụ thanh toán mới có tên gọi là VietQRGlobal, nhận diện chung để du khách quốc tế khi đến Việt Nam dễ dàng nhận biết được các điểm chấp nhận thanh toán qua mã QR. Với dịch vụ mới, khách hàng từ các quốc gia đã kết nối có thể thanh toán trực tiếp tại các cửa hàng chấp nhận mã QR thông qua ứng dụng ngân hàng của họ.

Người dùng chỉ cần quét mã VietQRGlobal trên màn hình và hoàn tất giao dịch trong vài giây. Tiện ích này giúp khách nước ngoài không cần mang theo tiền mặt, thẻ hay lo lắng phí chuyển đổi ngoại tệ cao, mà có thể quản lý tỷ giá minh bạch ngay trên ứng dụng. Đặc biệt với mạng lưới điểm chấp nhận thanh toán rộng khắp, từ các trung tâm thương mại, khu mua sắm, điểm du lịch, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam, sẽ giúp việc chi tiêu của du khách dễ dàng, an toàn và chủ động.

Du khách nước ngoài quét mã VietQRGlobal để thanh toán. Ảnh: BVBank

Tính năng mới tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch tài chính dành cho du khách tới Việt Nam du lịch, công tác, từ đó thu hút lượng lớn khách nước ngoài, gia tăng sự kết nối giao lưu thương mại, du lịch giữa các nước. VietQRGlobal hiện áp dụng cho du khách từ Thái Lan, Lào, Campuchia và mới nhất là Trung Quốc. BVBank là một trong những đơn vị tiên phong đưa dịch vụ này vào vận hành.

Cũng với dịch vụ này, các hộ kinh doanh là chủ cửa hàng cũng có thể dễ dàng đăng ký và triển khai dịch vụ VietQRGlobal BVBank ngay trên Digistore. Từ đó, hộ kinh doanh có thể linh hoạt tạo mã dạng tĩnh, đặt tại quầy hoặc tạo mã động cho từng giao dịch, giúp khách hàng là người nước ngoài quét mã thanh toán nhanh chóng. Tính năng mới mang lại trải nghiệm thanh toán thuận tiện cho du khách, tối ưu chi phí cho nhà bán hàng, giúp nhà bán hàng thu hút thêm nguồn khách, đặc biệt vào các mùa cao điểm của du lịch Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Tâm, Giám đốc Trung tâm Ngân hàng số BVBank cho biết, VietQRGlobal là bước tiến mới, trong việc cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện lợi cho khách hàng ở Việt Nam và nước ngoài. Trước đó, đơn vị đã triển khai tiện ích thanh toán qua mã QR trên Digimi, tại các điểm chấp nhận thanh toán có liên kết với Napas, dành cho người dùng Việt Nam khi đi nước ngoài như Thái Lan, Lào, Campuchia.

Bên cạnh đó, nhà băng cũng là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai VietQRPay tại các đơn vị chấp nhận thanh toán tại Việt Nam. Tính năng cho phép người dùng chọn nguồn thẻ thanh toán ở các điểm chấp nhận VietQRPay BVBank. Ngoài tạo ra tiện ích, tính năng mới, đơn vị đồng thời nâng cấp lên chuẩn IBFT 2.0, giúp tăng tốc độ và năng lực xử lý giao dịch 24/7, nâng cao trải nghiệm thanh toán cho người dùng.

Những nỗ lực này giúp BVBank được Napas vinh danh trong nhóm "Ngân hàng có dịch vụ đổi mới nổi bật". "Giải thưởng minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi, cho thấy tính hiệu quả, trải nghiệm tốt từ các giải pháp thanh toán mang đến cho khách hàng", ông Tâm nói.

Năm nay BVBank ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong hoạt động thanh toán số, khi tổng số giao dịch chuyển tiền Napas 24/7 tăng gần gấp ba lần, còn giá trị giao dịch tăng 1,4 lần so với năm 2024. Đơn vị cũng chính thức tham gia thị trường thanh toán với vai trò ngân hàng thanh toán, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển hạ tầng thanh toán.

Song song đó, điểm nhấn của năm là việc ra mắt giải pháp Digistore với các tính năng: xuất hóa đơn điện tử, chữ ký số từ xa, phát âm thanh thanh toán Paysound, đa phương thức thanh toán các dòng thẻ trên Smart POS... Cùng lợi thế tiên phong triển khai VietQRGlobal và VietQRPay, BVBank tiếp tục mở rộng mạng lưới thanh toán, gia tăng chất lượng dịch vụ và đóng góp vào việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán hiện đại, an toàn và bền vững đến với khách hàng.

Hoàng Đan