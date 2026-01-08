BVBank thêm nhiều sản phẩm tiền gửi cho khách hàng

BVBank mở rộng danh mục tiền gửi với chứng chỉ tiền gửi lãi suất đến 7,8% một năm, tiết kiệm online qua Digimi và gửi tại quầy, mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt cho khách hàng.

Sản phẩm chứng chỉ tiền gửi online được nhà băng ra mắt đầu tháng 1, áp dụng cho các kỳ hạn 6, 9, 12 và 15 tháng. Khách hàng chỉ cần số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng để tham gia và có thể linh hoạt chọn nhận lãi hàng tháng hoặc cuối kỳ. Đối với hình thức nhận lãi cuối kỳ, lãi suất được quy định lần lượt là 6,5% cho kỳ hạn 6 và 9 tháng, 6,8% cho kỳ hạn 12 tháng, đạt mức cao nhất 7,8% cho kỳ hạn 15 tháng.

Bên cạnh đó, biểu lãi suất huy động trực tuyến qua ứng dụng Digimi cũng được duy trì ở mức ổn định. Các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới một tháng có lãi suất 0,3% mỗi năm, trong khi nhóm kỳ hạn từ một đến dưới 5 tháng là 4,75%. Đối với kỳ hạn từ 6 đến 24 tháng, ngân hàng áp dụng mức lãi suất chung là 6,2%.

Nhà băng cung cấp các dịch vụ gửi tiền cho khách hàng. Ảnh: BVBank

Đối với hình thức gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất huy động của BVBank hiện dao động trong khoảng 0,3% đến 6,45% một năm. Trong đó, kỳ hạn 12 tháng có mức lãi suất 6,45% một năm. Các kỳ hạn từ 15 đến 24 tháng áp dụng lãi suất 6,15% một năm, trong khi nhóm kỳ hạn dài từ 36 đến 60 tháng được niêm yết ở mức 6,4% trên năm. Ở các kỳ hạn ngắn, lãi suất phổ biến trong khoảng từ 4,75% đến 6,15% một năm.

Theo đại diện nhà băng, để hình dung rõ hơn, khách hàng có thể sử dụng công thức tính lãi suất dựa trên số tiền thực gửi và kỳ hạn lựa chọn. Đơn cử, với khoản đầu tư 200 triệu đồng vào chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 15 tháng, tiền lãi ước tính khách hàng nhận được là 19,5 triệu đồng. So với mặt bằng lãi suất tiết kiệm thông thường quanh mức 6% một năm, hình thức này giúp gia tăng lợi suất thêm khoảng 1,6-1,8% mỗi năm, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên kênh đầu tư rủi ro thấp.

Đối với khách hàng chưa có tài khoản tại BVBank, ngân hàng cho phép mở tài khoản hoàn toàn trực tuyến trên ứng dụng Digimi. Quy trình thực hiện đơn giản, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận các sản phẩm tiền gửi và sử dụng các dịch vụ tài chính đang được triển khai.

Hoàng Đan