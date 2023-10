BVBank tăng trưởng nhờ định hướng bán lẻ

Bản Việt (BVBank) chuyển đổi số theo hướng ngân hàng bán lẻ, hiện có tổng tài sản hơn 84.000 tỷ đồng, hoàn thành 97% mục tiêu cả năm, theo báo cáo tài chính quý III/2023.

Đại diện nhà băng cho biết, việc gia tăng tổng tài sản và chất lượng tài sản là một trong những mục tiêu trọng yếu của năm bản lề 2023. Trong giai đoạn thị trường tài chính và ngành ngân hàng đối mặt với nhiều thách thức, BVBank duy trì chiến lược cấu trúc tài sản theo hướng an toàn. Ngân hàng tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và khách hàng SME.

Kết thúc quý III, ngân hàng ghi nhận tổng tài sản xấp xỉ 84.300 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ đồng so với cuối năm 2022. So với kế hoạch 86.600 tỷ đồng đặt ra cho năm nay, ngân hàng đã hoàn thành 97% kế hoạch năm.

Nhà băng có nhiều ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân. Ảnh: BVBank

Song song phát triển huy động vốn, nhà băng triển khai nhiều chương trình thúc đẩy tín dụng. Quý cuối năm thường là lúc nhu cầu vay vốn cao phục vụ sản xuất kinh doanh mùa cuối năm và đầu năm sau, vì thế ngân hàng tích cực huy động vốn. Tính đến ngày 30/9, đơn vị đạt tổng huy động vốn gần 76.400 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ; trong đó huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 64.000 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt hơn 53.000 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng là dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, không có dư nợ trái phiếu doanh nghiệp

Đại diện ngân hàng nhấn mạnh, một trong những chiến lược trọng tâm của BVBank là thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển dịch cấu trúc cho vay sang khách hàng cá nhân theo định hướng ngân hàng bán lẻ nhằm giảm rủi ro danh mục. Việc chuyển đổi số thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tốt. Trên kênh số, lượng khách hàng mới quý III tăng trưởng hơn 40% so với đầu năm, giao dịch gấp đôi cùng kỳ 2022. Thời điểm cuối quý III, phân khúc khách hàng cá nhân của BVBank chiếm 67% dư nợ toàn ngân hàng.

Trong 9 tháng đầu năm, nhà băng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng hiện giảm lãi suất cho vay bổ sung vốn (mức giảm 0,5-2%) cho hoạt động sản xuất kinh doanh (quy mô 4.000 tỷ đồng); lãi vay đặc biệt dành cho cá nhân quy mô hơn 1.500 tỷ đồng và lãi suất vay ưu đãi 6-7% mỗi năm... Đơn vị cũng giảm hoặc miễn phí một số phí thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ tín dụng khác cho doanh nghiệp. "Đây là những giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho khách hàng hiện nay", đại diện nhà băng nói.

Cũng theo đại diện đơn vị, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động vốn đã giảm nhiều nhưng gánh nặng chi phí huy động vốn ở mức lãi suất cao từ cuối quý III/2022 vẫn còn lớn (chi phí huy động vốn tăng 54% so với cùng kỳ 2022). Trong khi đó, tín dụng tăng trưởng thấp ở mặt bằng lãi suất cho vay giảm mạnh 2-3%. Chất lượng tín dụng suy giảm do khó khăn chung của thị trường bất động sản và nền kinh tế tác động lớn đến thu nhập và dự phòng rủi ro của ngân hàng. Riêng quý III, tổng thu nhập lãi thuần của BVBank đạt gần 460 tỷ đồng, tăng mạnh so với quý trước; lợi nhuận trước thuế là 22 tỷ đồng, cao hơn so với quý II. Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 61 tỷ đồng.

Trụ sở ngân hàng. Ảnh: BVBank

Lãnh đạo BVBank nhấn mạnh, từ cuối quý III nền kinh tế có những dấu hiệu hồi phục nhất định, hoạt động của khách hàng có khởi sắc hơn. Điều này tạo tiền đề thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngân hàng những tháng cuối năm, nhất là việc đặc biệt cho vay và thu hồi công nợ.

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) thành lập năm 1992. Với định hướng "tăng trưởng - bền vững - chất lượng", đơn vị đặt mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, tập trung cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đi cùng, nhà băng kỳ vọng trở thành ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả.

Năm nay, BVBank nhận hai giải thưởng từ JCB Việt Nam: Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022 và Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022.

Minh Huy