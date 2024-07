BVBank tăng lợi nhuận nhờ kiểm soát chi phí

Ngân hàng BVBank tích cực kiểm soát chi phí, giúp lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch Đại hội cổ đông thông qua.

Trong báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 153 tỷ đồng. Tổng thu nhập (TOI) ngân hàng đạt gần 1.200 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 57% so với 6 tháng đầu năm 2023. Hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng 65% so với cùng kỳ nhờ doanh số mua bán ngoại tệ tăng mạnh.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 46%, chi phí hoạt động ở mức 700 tỷ đồng, chỉ tăng 9% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy ngân hàng thực hiện nhiều giải pháp quản lý hiệu quả chi phí, từ đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của BVBank đạt gần 91.000 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Huy động từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 63.500 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ.

Ở chiều tăng trưởng tín dụng, quý I/2024 BVBank gặp nhiều khó khăn do một phần tác động từ bối cảnh chung của thị trường. Đến quý II/2024, hoạt động cho vay có nhiều khởi sắc với nhiều gói vay lãi suất ưu đãi, chính sách cạnh tranh tiếp cận khách hàng, từ đó dư nợ cho vay đạt gần 59.600 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ và tăng 3,2% so với cuối năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước, BVBank chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lãi suất cho vay. Nhà băng liên tục triển khai nhiều chương trình cho vay với lãi suất từ 5% một năm.

Bên cạnh tăng trưởng kinh doanh ổn định, nhà băng chú trọng nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên từng điểm chạm. Nửa đầu năm, đơn vị mở mới 10 điểm giao dịch nhằm gia tăng sự hiện diện, tiếp cận sâu hơn tới tệp khách hàng mới.

Hoạt động chuyển đổi số mạnh mẽ giúp nhà băng thu hút khách hàng mới. Với ngân hàng số dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, bộ đôi ứng dụng Digimi và Digibiz cùng các ngân hàng tự động Digimi+ liên tục triển khai nhiều tính năng sát với nhu cầu khách hàng.

Qua đó, BVBank đã vượt mốc hai triệu người dùng. Tính đến hết quý II, số lượng khách hàng tăng hơn 60% so với cùng kỳ 2023. Ngân hàng bắt đầu triển khai sinh trắc học theo Quyết định 2345 của Ngân hàng Nhà Nước để đảm bảo tính an toàn trong giao dịch.

"Chúng tôi tiếp tục hoạt động trên tinh thần bám sát các chỉ tiêu kinh doanh, áp dụng chiến lược ngân hàng bán lẻ, cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt", đại diện BVBank nói.

