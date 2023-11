BVBank miễn phí chuyển tiền quốc tế cho khách cá nhân

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) miễn toàn bộ phí chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng cá nhân, từ ngày 7/11 đến 29/2/2024.

Ưu đãi áp dụng cho các mục đích: chuyển tiền đặt cọc du học, học phí, sinh hoạt phí với số tiền trên 5.000 USD (hoặc các loại ngoại tệ khác giá trị tương đương). Đối với mục đích khác, phí áp dụng là: miễn phí nếu giao dịch trị giá trên 15.000 USD, giảm 50% phí với giao dịch từ 10.000-15.000 USD, giảm 20% phí khi chuyển 5.000-10.000 USD. Nhà băng cũng tặng tài khoản số đẹp dành cho các khách hàng chuyển tiền quốc tế trong thời gian diễn ra chương trình.

Theo đại diện ngân hàng, cùng với sự hội nhập quốc tế, nhu cầu giao dịch và chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng phổ biến. Việc miễn giảm phí chuyển tiền quốc tế nhằm chia sẻ phần nào chi phí với người dùng.

Người dùng giao dịch tại trụ sở ngân hàng. Ảnh: BVBank

Trước đó, đơn vị có nhiều giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp. Đơn cử gói ưu đãi giảm lãi suất cho vay, bổ sung vốn sản xuất kinh doanh, tiêu dùng hoặc vay mua, xây sửa nhà... Bên cạnh giảm lãi suất, nhà băng cũng giảm, miễn phí các loại phí thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ...

Đại diện BVBank nhấn mạnh, cùng với việc ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, đơn vị liên tục triển khai ưu đãi nhằm mang đến những lợi ích thiết thực. "Chúng tôi muốn gia tăng giá trị cho người dùng, tạo sự gắn bó lâu dài. Đây cũng là định hướng phát triển phân khúc bán lẻ, cũng là triết lý xuyên suốt nhiều năm qua", đại diện ngân hàng nói.

BVBank thành lập năm 1992. Sau 30 năm phát triển và 10 năm đổi mới, đơn vị mang định hướng "tăng trưởng - bền vững - chất lượng". Ngân hàng đặt mục tiêu trở thành "ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ" trong giai đoạn 2021-2023. Nhà băng kỳ vọng trở thành một trong các ngân hàng có sự chuyển đổi số nhanh chóng và hiệu quả.

Năm nay, đơn vị được JCB Việt Nam trao hai giải thưởng lớn về thẻ: Sản phẩm và giải pháp truyền cảm hứng 2022 (The Inspirational Product and Solution 2022) và Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch bình quân đầu thẻ 2022 (Leading Licensee in Spending Volume per Card 2022).

Minh Huy