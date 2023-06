BVBank khai trương hai chi nhánh mới

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) vừa khai trương hai điểm giao dịch mới là BVBank Thuận An (Bình Dương) và BVBank Chư Sê (Gia Lai).

BVBank Thuận An tọa lạc tại số 108 Nguyễn Văn Tiết, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, bắt đầu hoạt động ngày 15/6. Đây là chi nhánh đầu tiên của BVBank tại TP Thuận An và là chi nhánh thứ 5 tại Bình Dương, thứ 113 trên toàn hệ thống.

Đại diện ngân hàng cắt băng khánh thành BVBank Thuận An. Ảnh: BVB

Tiếp sau đó, BVBank tiếp tục khai trương BVBank Chư Sê tại số 856 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, bắt đầu hoạt động ngày 16/6. Đây là đơn vị thứ tư tại Gia Lai sau BVBank Gia Lai, BVBank Đăk Đoa, BVBank Pleiku.

Hai điểm giao dịch mới của BVBank đều tọa lạc ngay khu vực đông dân cư, với không gian giao dịch được thiết kế và xây dựng hiện đại, thân thiện, hứa hẹn tiếp tục là địa chỉ thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, với sản phẩm dịch vụ phong phú, các chương trình ưu đãi hấp dẫn, thiết thực, cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, BVBank Thuận An và BVBank Chư Sê mang kỳ vọng sẽ tạo nhiều trải nghiệm tốt cho khách hàng trong khu vực.

Với hai đơn vị mở mới này, mạng lưới đơn vị kinh doanh của BVBank đã nâng lên tổng cộng 114 điểm trên 31 tỉnh thành.

Khai trương BVBank Chư Sê. Ảnh: BVB

Đại diện ngân hàng cho biết, trong hoạt động bán lẻ, việc mở rộng mạng lưới để đến gần với khách hàng hơn là một trong các chiến lược hoạt động quan trọng của BVBank. Trong tháng 6, nhà băng đưa vào hoạt động 4 điểm kinh doanh mới là BVBank Móng Cái, BVBank Thuận An, BVBank Chư Sê và BVBank Nam Đà Nẵng (dự kiến khai trương ngày 23/6).

"Vừa qua, chúng tôi vừa được chấp thuận mở thêm 15 điểm giao dịch trong năm nay, sẽ nâng số đơn vị lên 131 tại 33 tỉnh thành. Đây là tín hiệu tích cực và là động lực để đội ngũ phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn", đại diện BVBank chia sẻ.

Nhân dịp khai trương, BVBank dành nhiều phần quà, khuyến mãi cho khách hàng đến giao dịch. Cụ thể, người dùng gửi tiết kiệm sẽ nhận áo mưa, nón bảo hiểm, bình giữ nhiệt lock and lock.... Ngoài ra, khi mở thẻ tín dụng JCB, Visa và Napas tại BVBank, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm đến 500.000 đồng tại Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Grab, ShopeeFood, Traveloka...

An Hy