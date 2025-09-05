BVBank hỗ trợ hộ kinh doanh, SME vay lãi suất từ 5%

BVBank triển khai hai gói tín dụng giúp hộ kinh doanh, SME có nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, thủ tục vay đơn giản, ân hạn gốc đến 36 tháng.

Chương trình vay mua bất động sản để kinh doanh mang tên "Tích sản kinh doanh - kiến tạo cơ nghiệp", giúp khách hàng có thể tiếp cận khoản vay với nhiều ưu đãi. Gói tín dụng có thời hạn tối đa 25 năm, với thời gian ân hạn gốc đến 36 tháng. Mức lãi suất linh hoạt, từ 5% một năm hoặc được cố định trong 24 tháng đầu. Hạn mức vay không giới hạn, được xét duyệt theo nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

Thủ tục phê duyệt khoản vay được thiết kế đơn giản, phù hợp với đa dạng quy mô kinh doanh. Doanh thu có thể được ghi nhận qua nhiều hình thức như: khai thuế, giao dịch qua tài khoản thanh toán, dữ liệu từ các ứng dụng bán hàng, giao hàng, phần mềm quản lý hoặc sổ sách nội bộ. Đại diện nhà băng đánh giá, từ góc độ thị trường đây là chương trình phù hợp, kịp thời với nhu cầu hiện tại của nhiều khách hàng đang tìm mặt bằng và mở rộng kinh doanh dài hạn thay vì hình thức thuê như hiện tại.

Nhân viên nhà băng giới thiệu các sản phẩm cho khách hàng. Ảnh: BVBank

Ngoài ra, để hỗ trợ thêm nguồn với phục vụ đa dạng nhu cầu sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh và SME, BVBank triển khai thêm chương trình "Đồng hành vững tín". Gói vay có cơ chế phê duyệt hạn mức tín dụng minh bạch, dựa trên dữ liệu tài chính rõ ràng như: số tiền thuế đã kê khai, số dư CASA hoặc số dư tiền gửi có kỳ hạn. Khách hàng có thể được cấp hạn mức vay đến 20 lần số dư CASA hoặc gấp hai lần số dư tiền gửi, với lãi suất ưu đãi từ 5,99% mỗi năm. Hồ sơ đơn giản, phê duyệt nhanh tại các điểm giao dịch giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn.

Ông Nguyễn Chánh Trung, Phó giám đốc khối khách hàng cá nhân BVBank cho biết, hai chương trình tín dụng mới được BVBank xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế từ hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh và SME. Vốn luôn là yếu tố thiết yếu, nhưng cũng là mối băn khoăn thường trực của nhiều khách hàng, do quá trình tiếp cận tín dụng vẫn còn phức tạp. Nếu không được tháo gỡ kịp thời, nhu cầu vốn có thể trở thành điểm nghẽn, cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Từ thực tế đó, BVBank chủ động triển khai các gói vay phù hợp với từng đối tượng, đúng thời điểm. "Chúng tôi mang đến hai chương trình tín dụng ưu đãi nhằm hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tư nhân", ông Trung nói. Ông cũng kỳ vọng rằng, với sự đồng hành từ ngân hàng, các hộ kinh doanh và SME sẽ tháo gỡ được khó khăn về nguồn vốn, đồng thời yên tâm hơn trong các kế hoạch tài chính để mở rộng hoạt động kinh doanh.

Song song với các gói vay, BVBank còn mở rộng hệ sinh thái hỗ trợ bằng nền tảng Digistore. Nền tảng là giải pháp số hóa toàn diện giúp hộ kinh doanh và SME quản lý hiệu quả các nghiệp vụ như bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, theo dõi chứng từ và kết nối dữ liệu thuế nhanh chóng, minh bạch. Sự kết hợp giữa nguồn vốn ưu đãi và công cụ quản lý hiện đại mang đến cho khách hàng lợi thế kép: vừa đảm bảo dòng vốn ổn định, vừa tối ưu hiệu quả vận hành, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

BVBank thành lập năm 1992, với hành trình 32 năm phát triển và 10 năm đổi mới. Ngày 1/12/2023, nhà băng ra mắt logo mới nhằm đồng bộ hóa nhận diện thương hiệu với tên gọi mới là BVBank. Mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng đặc biệt là cá nhân và doanh nghiệp SME.

Đơn vị cũng đặt kế hoạch trở thành ngân hàng chuyển đổi số nhanh chóng, hiệu quả; đạt nhiều giải thưởng về chuyển đổi số, giải pháp ngân hàng di động thân thiện với người dùng, hệ thống quản trị thương hiệu xuất sắc... Năm 2024, Napas ghi nhận BVBank là Ngân hàng năng động trong việc hợp tác, triển khai các dự án; Ngân hàng dẫn đầu trong việc triển khai dự án mang tính đổi mới.

Năm nay, ngân hàng được JCB Việt Nam trao tặng 4 giải thưởng lớn về thẻ bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số giao dịch, tổng doanh số, tỷ lệ kích hoạt thẻ tín dụng và tăng trưởng số lượng thẻ kích hoạt.

Hoàng Đan