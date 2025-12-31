BVBank duy trì dịch vụ tài chính xuyên suốt Tết Dương lịch

Trong dịp Tết Dương lịch, BVBank duy trì đầy đủ dịch vụ tài chính 24/7, giúp khách hàng chủ động giao dịch, thanh toán, nộp rút tiền và quản lý chi tiêu liên tục.

Cuối năm luôn là giai đoạn cao điểm của các hoạt động mua sắm, di chuyển, du lịch... kéo theo đó là nhu cầu giao dịch tài chính linh hoạt, thuận tiện, không phụ thuộc thời gian hay địa điểm. Trước nhu cầu đó, BVBank triển khai đồng bộ các giải pháp số nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch thuận tiện trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Trên nền tảng ngân hàng số Digimi, các giao dịch tài chính thường ngày được tích hợp trong ứng dụng duy nhất. Khách hàng có thể chuyển, nhận tiền, thanh toán hóa đơn, quét mã QR trong và ngoài nước, mua sắm hay đặt vé máy bay, vé tàu, taxi... mà không cần chuyển đổi nền tảng. Các giao dịch này đồng thời được tích điểm thưởng, giúp khách hàng gia tăng giá trị từ những chi tiêu hàng ngày.

Ngân hàng tự động Digimi+ hoạt động 24/7 xuyên dịp nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: BVBank

Đặc biệt, các giao dịch số trên Digimi có thể tích điểm thưởng, biến những chi tiêu thường ngày thành giá trị cộng thêm cho người dùng. Từ các giao dịch với ngân hàng như thanh toán hóa đơn, gửi tiền trực tuyến đến chi tiêu với thẻ tín dụng BVBank, tất cả đều được cộng điểm. Với số điểm tích lũy được, khách hàng có thể sử dụng để quy đổi thành các quà tặng có giá trị trong kho quà Loyalty gồm: hoàn tiền vào tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thẻ tín dụng; các phiếu mua hàng, giảm giá, ưu đãi điện tử (e-voucher) và nhiều quà tặng khác.

Đáp ứng nhu cầu tích lũy cuối năm, trên ngân hàng số Digimi, ngân hàng còn triển khai đồng thời các giải pháp tiết kiệm và chứng chỉ tiền gửi online, cho phép người dùng gửi lựa chọn hình thức phù hợp với kế hoạch tài chính. Cụ thể, khách hàng được cộng thêm 0,5% mỗi năm so với lãi suất niêm yết khi gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 đến 18 tháng, qua đó nâng lãi suất ở kỳ hạn này lên mức cao nhất là 6,8% một năm.

Ngoài ra, nhà băng còn phát hành chứng chỉ tiền gửi online với lãi suất tới 7,8% một năm, cho phép mua trực tiếp trên Digimi với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng mà không cần đến quầy giao dịch. Các kỳ hạn đa dạng từ 6, 9, 12 đến 15 tháng, kèm lựa chọn nhận lãi cuối kỳ hoặc hàng tháng, giúp người gửi dễ dàng quản lý dòng tiền.

Cùng với ngân hàng số, ngân hàng tự động Digimi+ hoạt động 24/7 xuyên dịp nghỉ Tết Dương lịch cũng đảm bảo các giao dịch của khách hàng không bị gián đoạn. Chỉ cần sử dụng CCCD, thẻ (ATM, tín dụng) hoặc quét mã QR, khách hàng có thể nộp tới 100 triệu đồng mỗi giao dịch (không hạn chế số lần) và rút tiền mặt tối đa 10 triệu đồng trên giao dịch (không quá 100 triệu đồng một ngày). Ngoài tính năng trên, Digimi+ còn có hệ sinh thái nhiều tiện ích như chuyển tiền, truy vấn số dư, sao kê, đổi mã pin, phát hành thẻ chỉ trong hai phút...

Theo đại diện nhà băng, trong bối cảnh chi tiêu cuối năm gia tăng, BVBank cũng cung cấp các giải pháp thẻ tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả hơn. Theo đó, khách hàng sẽ nhận được quà chào mừng 200.000 điểm khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại siêu thị Aeon Mall khi kích hoạt thẻ BVBank Visa inStyle. Người dùng còn nhận được quà chào mừng 200.000 điểm khi chi tiêu từ 2 triệu đồng tại Uniqlo khi kích hoạt thẻ JCB Sense cùng mức ưu đãi lên tới 50% tại nhiều lĩnh vực như ăn uống, mua sắm, du lịch, giải trí, giáo dục, bảo hiểm...

Chủ thẻ JCB còn được tích điểm lên tới 20% cho các chi tiêu thời trang, ẩm thực, mua sắm tại các thương hiệu quen thuộc như Uniqlo, Pandora, PNJ hay AEON Mall... Trong khi đó, khách hàng sử dụng Visa của BVBank nhận được các voucher giảm giá trực tiếp 30.000 đồng trên Grab và 12% qua Agoda; tích điểm tới 20% cho các chi tiêu bảo hiểm, siêu thị cùng nhiều đặc quyền cao cấp khác dành cho chủ thẻ tín dụng Visa hạng Platinum.

Trước những chuyển động của thị trường cùng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, ngân hàng chủ động đổi mới, sáng tạo để mang đến giải pháp tài chính linh hoạt, dễ tiếp cận và bám sát nhu cầu thực tế. Những hoạt động này thể hiện qua bộ đôi ngân hàng phục vụ xuyên Lễ Tết là Digimi và Digimi+.

Hoàng Đan